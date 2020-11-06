Новая любовь? 56-летняя Моника Беллуччи показала страстные поцелуи с молодым манекенщиком

Звезда позирует для глянца

Моника Беллуччи в этом году отметила 56-й день рождения. Но, похоже, возраст никак не сказывается на обворожительной и харизматичной актрисе, которая привыкла удивлять фанатов своей вечной красотой. В этот раз кинодива предстала перед камерами фотографов для популярного глянца. Звезда стоит в нижнем белье и одних колготках, прикладывая к себе белое платье от Dolce & Gabbana с итальянскими пейзажами. Яркий макияж и гладкая укладка стали отличным дополнением к гламурному виду роскошной знаменитости.

Новая съемка Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

"В студии во Флоренции для ноябрьского номера Vogue Italia", - подписала она фото. Поклонники мгновенно засыпали пост восторженными словами и комментариями. "Удивительная", "Божественная", "Красота", "Самая красивая в мире", "Лучшая", "Восхитительная", - не могут остановиться они.

Моника в объятиях молодого парня-модели (фото: instagram.com/emanueledelorenzo)

Но еще болем всех заинтриговали другие фото, где Моника предстала в объятиях молодого парня-модели. Он держит ее за талию, а она чувственно прижалась к нему щекой. Снимки наверняка являются постановкой. Тем не менее, фанаты признали, что такие кадры им греют душу. Сам манекенщик написал у себя на странице, что это была просто мечта.

Дева Кассель растет красавицей (фото: instagram.com/johnnollet)

Ранее, к слову, свой дебют в мире глянца совершила и юная дочь Моники – Дева Кассель. 16-летняя девушка украсила осенний номер французской версии журнала Elle. В съемке она появилась в милом платье в горошек, дополненном корсетом, соблазнительном платье с глубоким вырезом, пышной юбке и других женственных нарядах. Моника отметила первый опыт дочери поздравлением, запостив обложку у себя в Instagram.