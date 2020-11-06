Нова любов? 56-річна Моніка Беллуччі показала пристрасні поцілунки з молодим манекенником

Зірка позує для глянцю

Моніка Беллуччі в цьому році відзначила 56-й день народження. Але, схоже, вік ніяк не позначається на чарівній і харизматичній актрисі, яка звикла дивувати фанатів своєю вічною красою. Цього разу кінодіва постала перед камерами фотографів для популярного глянцю. Зірка стоїть в нижній білизні і одних колготках, прикладаючи до себе білу сукню від Dolce & Gabbana з італійськими пейзажами. Яскравий макіяж і гладка укладка стали відмінним доповненням до гламурного вигляду розкішної знаменитості.

Нова зйомка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

"В студії у Флоренції для листопадового номера Vogue Italia", - підписала вона фото. Шанувальники миттєво засинали пост захопленими словами і коментарями. "Дивна", "Божественна", "Краса", "Найкрасивіша в світі", "Найкраща", "Чудова", - не можуть зупинитися вони.

Моніка в обіймах молодого хлопця-моделі (фото: instagram.com/emanueledelorenzo)

Але ще більше всіх заінтригували інші фото, де Моніка постала в обіймах молодого хлопця-моделі. Він тримає її за талію, а вона чуттєво притиснулася до нього щокою. Кадри напевно є постановкою. Тим не менш, фанати визнали, що такі кадри їм гріють душу. Сам манекенник написав у себе на сторінці, що це була просто мрія.

Діва Кассель росте красунею (фото: instagram.com/johnnollet)

Раніше, до слова, свій дебют у світі глянцю зробила і юна дочка Моніки – Діва Кассель. 16-річна дівчина прикрасила осінній номер французької версії журналу Elle. У зйомці вона з'явилася в милій сукні в горошок, доповненій корсетом, звабному платті з глибоким вирізом, пишній спідниці та інших жіночих вбраннях. Моніка зазначила перший досвід дочки привітанням, запостивши обкладинку у себе в Instagram.