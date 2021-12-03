Новый черный: Ким Кардашьян показала, как носить самый актуальный цвет зимы 2021

Ким Кардашьян в последнее время увлеклась оттенками розового, и не зря. Звезда отлично знает, что он в списке самых модных этой зимой.

Новый аутфит она составила на основе цвета фуксия. Мы же предлагаем взглянуть и на другие вариации одежды в этом цвете от Ким.

Ким Кардашьян запостила снимок, на котором позирует в розового оттенка наряде. Дополнили образ макияж с четко прорисованными бровями, накладными ресницами и нейтрального оттенка губами. Волосы героиня светских хроник уложила на прямой пробор и выпрямила.

Ранее Ким демонстрировала, что розовый отлично смотрится в луках total pink. Она появлялась в длинном жакете и высоких сапогах одного цвета. Также облачалась в облегающий комбинезон, дополненный накидкой из перьев. Но не менее выигрышно смотрятся яркие детали: сапоги или пальто.

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)