Новый черный: Ким Кардашьян показала, как носить самый актуальный цвет зимы 2021

Ким Кардашьян в последнее время увлеклась оттенками розового, и не зря. Звезда отлично знает, что он в списке самых модных этой зимой.
Новый аутфит она составила на основе цвета фуксия. Мы же предлагаем взглянуть и на другие вариации одежды в этом цвете от Ким.
Ким Кардашьян запостила снимок, на котором позирует в розового оттенка наряде. Дополнили образ макияж с четко прорисованными бровями, накладными ресницами и нейтрального оттенка губами. Волосы героиня светских хроник уложила на прямой пробор и выпрямила.
Ранее Канье Уэст и Ким Кардашьян вместе посетили показ Louis Vuitton. Это первый выход в свет пары после слухов о желании рэпера помириться.