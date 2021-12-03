Новий чорний: Кім Кардашьян показала, як носити найактуальніший колір зими 2021

Кім Кардашьян останнім часом захопилася відтінками рожевого, і не дарма. Зірка відмінно знає, що він в списку наймодніших цієї зими.
Новий аутфіт вона склала на основі кольору фуксія. Ми ж пропонуємо поглянути і на інші варіації одягу в цьому кольорі від Кім.
Кім Кардашьян запостила знімок, на якому позує в рожевого відтінку вбранні. Доповнили образ макіяж з чітко промальованими бровами, накладними віями і нейтрального відтінку губами. Волосся героїня світських хронік поклала на прямий проділ і випрямила.
Раніше Каньє Уест і Кім Кардашьян разом відвідали показ Louis Vuitton. Це перший вихід в світ пари після чуток про бажання помиритися репера.