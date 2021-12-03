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Новий чорний: Кім Кардашьян показала, як носити найактуальніший колір зими 2021

Автор: RBC.UA

Кім Кардашьян останнім часом захопилася відтінками рожевого, і не дарма. Зірка відмінно знає, що він в списку наймодніших цієї зими.

Новий аутфіт вона склала на основі кольору фуксія. Ми ж пропонуємо поглянути і на інші варіації одягу в цьому кольорі від Кім.

Кім Кардашьян запостила знімок, на якому позує в рожевого відтінку вбранні. Доповнили образ макіяж з чітко промальованими бровами, накладними віями і нейтрального відтінку губами. Волосся героїня світських хронік поклала на прямий проділ і випрямила.

Раніше Кім демонструвала, що рожевий відмінно виглядає в луках total pink. Вона з'являлася в довгому жакеті і високих чоботях одного кольору. Також одягалася в облягаючий комбінезон, доповнений накидкою з пір'я. Але не менш виграшно виглядають яскраві деталі: чоботи або пальто.

Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Раніше Каньє Уест і Кім Кардашьян разом відвідали показ Louis Vuitton. Це перший вихід в світ пари після чуток про бажання помиритися репера.

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