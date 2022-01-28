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Новый Ланнистер: 51-летний Николай Костер-Вальдау позирует в трендовых нарядах для Vogue (фото)

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Пятница 28 января 2022 18:27
Новый Ланнистер: 51-летний Николай Костер-Вальдау позирует в трендовых нарядах для Vogue (фото) Самый любимый из всех Ланнистеров для Vogue Scandinavia (фото: instagram.com/voguescandinavia)
Автор: Татьяна Турчаникова

Кажется, у Николая Костер-Вальдау еще много земель, которые нужно завоевать.

51-летний датский актер, который полюбился зрителям за роль рыцаря Джейме Ланнистера в "Игре престолов", снялся для Vogue Scandinavia.

Спустя годы после того, как он покинул пышную Королевскую Гавань, датский актер отправляется в новое приключение: Костер-Вальдау сыграл главную роль в фильме "Против льда", рассказывает voguescandinavia.com.

Актер признался Vogue Scandinavia что время, проведенное в "Игре престолов", вдохновило его на этот шаг.

Фильм выйдет на Netflix 2 марта 2022 года. Это экранизация романа Эйнара Миккельсена "Двое против льда", сценарий к которому написали Николай Костер-Вальдау и Джо Деррик. Режиссером картины стал Петер Флинт. В главных ролях снялись Николай Костер-Вальдау, Джо Коул, Чарльз Дэнс, Хейда Рид.

Новый Ланнистер: 51-летний Николай Костер-Вальдау позирует в трендовых нарядах для Vogue (фото)Ждем премьеры и любуемся стильными нарядами Ланнистера (фото: voguescandinavia.com)

Новый Ланнистер: 51-летний Николай Костер-Вальдау позирует в трендовых нарядах для Vogue (фото)Ланнистер в необыном образе (фото: instagram.com/voguescandinavia)

Раньше мы писали, как правильно носить оверсайз в 2022 году, на звездных примерах.

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