Новий Ланністер: 51-річний Микола Костер-Вальдау позує в трендових нарядах для Vogue (фото)
Здається, у Миколи Костер-Вальдау ще багато земель, які потрібно завоювати.
51-річний данський актор, який полюбився глядачам за роль лицаря Джейме Ланністера в "Грі престолів", знявся для Vogue Scandinavia.
Через роки після того, як він покинув пишну Королівську Гавань, данський актор відправляється в нову пригоду: Костер-Вальдау зіграв головну роль у фільмі "Проти льоду", розповідає voguescandinavia.com.
Актор зізнався Vogue Scandinavia що час, проведений в "Грі престолів", надихнув його на цей крок.
Фільм вийде на Netflix 2 березня 2022 року. Це екранізація роману Ейнара Міккельсена "Двоє проти льоду", сценарій до якого написали Микола Костер-Вальдау і Джо Деррік.
Режисером картини став Петер Флінт. У головних ролях знялися Микола Костер-Вальдау, Джо Коул, Чарльз Денс, Хейда рід.
Чекаємо прем'єри і милуємося стильними нарядами Ланністера (фото: voguescandinavia.com)
Ланністер в незвичайному образі (фото: instagram.com/voguescandinavia)
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