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Новий Ланністер: 51-річний Микола Костер-Вальдау позує в трендових нарядах для Vogue (фото)

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П'ятниця 28 січня 2022 18:27
Новий Ланністер: 51-річний Микола Костер-Вальдау позує в трендових нарядах для Vogue (фото) Найулюбленіший з усіх Ланністерів для Vogue Scandinavia (фото: instagram.com/voguescandinavia)
Автор: Тетяна Турчанікова

Здається, у Миколи Костер-Вальдау ще багато земель, які потрібно завоювати.

51-річний данський актор, який полюбився глядачам за роль лицаря Джейме Ланністера в "Грі престолів", знявся для Vogue Scandinavia.

Через роки після того, як він покинув пишну Королівську Гавань, данський актор відправляється в нову пригоду: Костер-Вальдау зіграв головну роль у фільмі "Проти льоду", розповідає voguescandinavia.com.

Актор зізнався Vogue Scandinavia що час, проведений в "Грі престолів", надихнув його на цей крок.

Фільм вийде на Netflix 2 березня 2022 року. Це екранізація роману Ейнара Міккельсена "Двоє проти льоду", сценарій до якого написали Микола Костер-Вальдау і Джо Деррік.

Режисером картини став Петер Флінт. У головних ролях знялися Микола Костер-Вальдау, Джо Коул, Чарльз Денс, Хейда рід.

Новий Ланністер: 51-річний Микола Костер-Вальдау позує в трендових нарядах для Vogue (фото)Чекаємо прем'єри і милуємося стильними нарядами Ланністера (фото: voguescandinavia.com)

Новий Ланністер: 51-річний Микола Костер-Вальдау позує в трендових нарядах для Vogue (фото)Ланністер в незвичайному образі (фото: instagram.com/voguescandinavia)

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