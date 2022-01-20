Новий тренд з минулого: знаменитості демонструють, як носити жилет в 2022 (фото)

Ця річ – зовсім не новинка в модних топах. Багато хто з нас вже носили жилети на різних етапах свого життя, пам'ятаєте? Правда, це не означає, що варто діставати з шафи ту саму жилетку – і сподіватися, що вона зробить з вас стилягу! Модні форма, довжина, колір, фактура і принти на виробі за цей час могли змінитися.

Проте, у 2022 жилет обіцяє знову зайняти лідируючу позицію в рейтингу найбільш зручних і яскравих речей, які обожнюю всі! Як же обрати ту саму, модну і стильну жилетку, яка гармонійно впишеться в аутфіт сьогодні? Зрозуміло, надихнувшись знаменитостями! Кендалл Дженнер, Джіджі і Белла Хадід, Кайя Гербер, Фріда Аасен, Емма Чемберлен, Жозефін Ханнінг Дженсен, Ельза Хоск і багато інших всесвітньо відомих модниць давно полюбили цей предмет гардероба.

Надихаємось їх образами і тренуємо надивленість ока для складання власних луків. Як носити жилет в 2022 році: топ яскравих образів Як з класичного костюма У теплу пору року жилет стилісти радять носити на голе тіло в якості топа, поєднуючи його або з класичним низом, шортами або брюками, або з легкими котоновими чи лляними штанами. Так, як це роблять Жозефін Ханнінг Дженсен та Ельза Хоск. Жозефін поєднує жилет з шортами (фото: instagram.com/josefinehj) Ельза Хоск: жилет на всі випадки життя (фото: instagram.com/hoskelsa) Джіджі Хадід в трендовому жилеті (фото: instagram.com/mimicuttrell) В'язані "бабусині" жилети Так-так, вам не здалося, дійсно, дехто зі знаменитостей дістають-таки із шаф ті самі "бабусині" жилети (насправді купують їх у всесвітньо відомих брендів за великі гроші). Але якщо ви не знаменитість та не маєте речей від кутюр, з якими можна комбінувати жилет, то ви ризикуєте виглядати дещо ретро. Тим не менше, Кендалл обирає досить широкі жилетки з принтом і комбінує їх з теплими спортивними речами. Супермодель виглядає по-домашньому затишно, на зимові холоди – те, що треба! Кендалл віддає перевагу затишним "старомодним" моделям (фото: instagram.com/kendalljenner) В'язаний ретро-жилет з косами модель Фріда Аасен носить з легінсами і білими чобітьми: гарний варіант для занять спортом, наприклад, лижним, і навіть для прогулянки холодним вечором. Для спорту та відпочинку (фото: instagram.com/frida_aasen) Жилет як верхній одяг Всесвітньо відома зірка YouTube Емма Чемберлен просто обожнює жилети з найрізноманітніших матеріалів, різних кольорів, фактур і форм, вона часто купує свої кращі екземпляри в секондхендах і комісіонках. І носити вона їх вміє! Замість куртки, піджака або кардигани Емма часто віддає перевагу твідовому жилету або "дутик" – жилет-пуховик. Надихаємося і не мерзнемо! Емма – королева жилетів (фото: instagram.com/emmachamberlain) Хутряні жилетки Такі жилетки, як і раніше, на піку популярності серед інфлюенсерів і моделей: ворс стилісти радять вибирати будь-якої довжини, розмір, переважно, оверсайз, матеріал – штучний, імітація будь-якого натурального хутра, який вам тільки прийде в голову, зараз в тренді. Жилет зі светром (фото: instagram.com/josefinehj) Жилет з довгого ворсу (фото: instagram.com/hoskelsa)