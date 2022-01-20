Новый тренд из прошлого: знаменитости демонстрируют, как носить жилет в 2022 (фото)

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Как носить жилет в 2022 году: топ ярких образов

Как из классического костюма

В теплое время года жилет стилисты советуют носить на голое тело в качестве топа, сочетая его либо с классическим низом, шортами или брюками, либо с легкими хлопковыми или льняными штанами. Так, как это делают Жозефин Ханнинг Дженсен и Эльза Хоск.

Жозефин сочетает жилет с шортами (фото: instagram.com/josefinehj)

Эльза Хоск: жилет на все случаи жизни (фото: instagram.com/hoskelsa)

Джиджи Хадид в трендовом жилете (фото: instagram.com/mimicuttrell)

Вязаные жилеты

Да-да, вам не показалось, действительно, кое-кто из знаменитостей достают-таки из шкафов те же "бабушкины" жилеты (на самом деле покупают их у всемирно известных брендов за большие деньги). Но если вы не знаменитость и у вас нет других вещей от кутюр, с которыми можно комбинировать жилет, то вы рискуете выглядеть несколько ретро.

Тем не менее, Кендалл выбирает достаточно широкие жилетки с принтом и комбинирует их с теплами спортивными вещами. Супермодель выглядит по-домашнему уютно, на зимние холода – то, что надо!

Кендалл предпочитает уютные "старомодные" модели (фото: instagram.com/kendalljenner)

Вязаный ретро-жилет с косами модель Фрида Аасен носит с легинсами и белыми сапогами: отличный вариант для занятий спортом, например, лыжным, и даже для прогулки холодным вечером.

Для спорта и отдыха (фото: instagram.com/frida_aasen)

Жилет – верхняя одежда

Всемирно известная звезда YouTube Эмма Чемберлен просто обожает жилеты из самых разных материалов, самых разных цветов, фактур и форм и часто покупает свои лучшие экземпляры в секондхендах и комиссионках.

Вместо куртки, пиджака или кардигана Эмма часто предпочитает твидовый жилет или "дутик" – жилет-пуховик. Вдохновляемся и не мерзнем!

Эмма – королева жилетов (фото: instagram.com/emmachamberlain)

Меховые жилетки

Такие жилетки по-прежнему на пике популярности среди инфлюенсеров и моделей: ворс стилисты советуют выбирать любой длины, размер, преимущественно, оверсайз, материал – искусственный, имитация любого натурального меха, который вам только придет в голову, сейчас в тренде.

Жилет со свитером (фото: instagram.com/josefinehj)

Жилет из длинного ворса (фото: instagram.com/hoskelsa)