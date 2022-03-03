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"Лицо сопротивления": лучшие обложки мировых изданий, посвященные вторжению России в Украину

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Четверг 03 марта 2022 09:30
"Лицо сопротивления": лучшие обложки мировых изданий, посвященные вторжению России в Украину Владимир Зеленский на обложке итальянского Vanity Fair (фото: instagram.com/coverjunkie/)
Автор: Сергей Кулик

Крупные мировые СМИ развернули информационный фронт. Каждое уважающее себя издание пытается рассказать правду и осудить вторжение России в Украину.

Собрали передовицы лучших из них.

Итальянское подразделение Vanity Fair поместило на обложку портрет Владимира Зеленского с надписью "Лицо сопротивления".

Немецкое издание Stern опубликовало лицо украинской женщины с краткой надписью "Война" на украинском и немецком языках.

Американский еженедельник The New Yorker Magazine на обложку поставил рисунок выезжающего танка с надписью "Гусеницы Путина"

Французы из Society на главную страницу поставили украинский флаг. "Какой горизонт?" гласит надпись на обложке.

На обложке последнего выпуска Time - фраза на украинском языке на фоне национального флага: "Жизнь победит смерть, а мир - тьму". Эти слова произнес Владимир Зеленский в Европарламенте 1 марта.

"Последняя игра Путина", так подписали главную страницу в Newsweek.

Словенский Objektiv разместили на обложке портрет Путина.

"Где он остановится?" задаются вопросом в редакции The Economist.

Французский журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру с Путином в виде обезьяны с маленькими гениталиями, которая мочится на красную ядерную кнопку. "На пути к 21 веку!" - гласит подпись к ней

Ранее мы публиковали лучшие Instagram-аккаунты фотографов, которые честно показывают войну в Украине

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Вторжение России в Украину
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