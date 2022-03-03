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Вместе за свободу: Balmain, Vogue France и другие деятели фешн-индустрии призывают поддержать Украину

Новина українською →
Четверг 03 марта 2022 15:15
Вместе за свободу: Balmain, Vogue France и другие деятели фешн-индустрии призывают поддержать Украину Неделя моды в Милане осень-зима 2022 (фото: instagram.com/styledumonde)
Автор: Ольга Турчаникова

После того как Неделя моды в Милане почти не отреагировала на вторжение России в Украину, многие деятели фешн-индустрии начали более активно выражать свои мысли по поводу агрессии.

Так, накануне Недели моды в Париже Федерация высокой моды выразила поддержку Украине, призвав дизайнеров свои шоу проводить в соответствии с общей тяжелой атмосферой.

Вскоре после этого о войне в Украине сделали пост Balenciaga. К нему также присоединился Оливье Рустен и французское издание журнала Vogue.

"Показывая нашу коллекцию, мы прекрасно понимаем, что сегодня в мире происходят более важные вещи. Трудно чувствовать себя правильно, сосредоточившись на подиумах и одежде, поскольку мы с тяжелым сердцем слушаем последние новости. Наши мысли и молитвы с украинцами.

Нас вдохновляет их достоинство, стойкость и преданность свободе. Чтобы чувствовать себя немного менее беспомощным, я сделал пожертвование в фонд "Чрезвычайная ситуация Украина" в УВКБ ООН @refugees.

Агентство ООН по делам беженцев. Я хотел бы предложить всем, кто разделяет мои опасения, подумать о том, чтобы сделать собственное пожертвование. Мы вместе за свободу", – написал Ольвье Рустен, креативный директор Balmain.

"Мы находимся в коллективном состоянии шока и ужаса, поскольку вторжение в Украину продолжает разворачиваться пугающими способами. Многие из нас были ошарашены сообщениями в новостях, поскольку масштаб человеческих жертв теперь стал более ясным.

Мы поддерживаем гуманитарные усилия в Украине через Международный комитет Красного Креста и их Украинский чрезвычайный фонд и призываем всех присоединиться к нам.

Что касается оказания конкретной поддержки перемещенным или уязвимым группам населения на местах в Украине, ряд НПО и организаций активно работают над обеспечением продовольствием, жильем и медикаментами гражданских лиц, пострадавших от кризиса.

Нажмите на ссылку в нашей биографии, чтобы получить прямые ссылки на организации, которым может понадобиться ваша поддержка прямо сейчас.

Гости выразили знаки солидарности и поддержки Украины в Милане, Италия, во время #MilanFashionWeek после российского вторжения в Украину (фото: instagram.com/styledumonde)

Ранее украинские популярные блогеры записали видеобращение к россиянам.

Также смотрите лучшие обложки мировых изданий, посвященные вторжению России в Украину.

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