Объемная рубашка и бюстье: Ирина Шейк показала самую стильную комбинацию лета

Ирина Шейк продолжает покорять Нью-Йорк своими стильными выходами. В этот раз молодая мамочка выбрала одну из самых популярных комбинаций этого лета.
Модные порталы вовсю обсуждают, как выгодно Ирина подчеркнула свою идеальную фигуру.
Шейк выбрала для прогулки с дочерью Леей синие джинсы с "рваными" коленками, а также топ-бюстье, который этим летом просто на пике популярности. Сверху на него супермодель накинула свободного кроя рубашку от Burberry, которую оставила сверху расстегнутой.
Белые кеды, коричневая сумка того же именитого бренда с длинной ручкой - и стильный лук готов. Из аксессуаров Ирина также подобрала чокер, цепочку с крестиком, а также солнцезащитные очки актуальной формы и серьги-кольца. Волосы Шейк собрала в хвост.
Напомним, сейчас в сети бурно обсуждают роман Ирины с Канье Уэстом, который еще не успел развестись с Ким Кардашьян. Но сами звезды еще никак не прокомментировали свои отношения.