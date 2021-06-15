Об'ємна сорочка і бюст'є: Ірина Шейк показала найстильнішу комбінацію літа

Шейк вибрала для прогулянки з дочкою Леєю сині джинси з "рваними" колінами, а також топ-бюстьє, який цього літа просто на піку популярності. Зверху на нього супермодель накинула вільного крою сорочку від Burberry, яку залишила зверху розстебнутою.

Білі кеди, коричнева сумка того ж іменитого бренду з довгою ручкою - і стильний лук готовий. З аксесуарів Ірина також підібрала чокер, ланцюжок з хрестиком, а також сонцезахисні окуляри актуальної форми і сережки-кільця. Волосся Шейк зібрала в хвіст.

Ірина Шейк в новому стильному образі (фото: скрін instagram.com/elle_russia)