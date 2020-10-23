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В облегающем бархате: Адель покорила сеть точеной фигурой в новом соблазнительном наряде

Автор: Lite

Звезда блистает в новом ролике

Певица Адель, которая на днях продемонстрировала стильный образ в джинсовом наряде от украинского дизайнера, порадовала новым луком. В сети появился промо-ролик шоу Saturday Night Live, которое стартует уже 24-го октября. Судя по видео, программа будет весьма увлекательной. В видео Адель, которая выступит ее ведущей, шутит, пародирует американский акцент, сообщает секреты будущего эфира… А еще - демонстрирует свою точеную фигуру, которая с недавних пор стала ее главной "фишкой".

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Новый образ певицы (фото: скриншот yuotube-канала Saturday Night Live)

Адель примерила черную бархатную рубашку с V-образным вырезом, длинными рукавами и тонким поясом на талии, а также брюки от бренда Acne Studios. Наряд, сшитый из мягкого бархата, подчеркнул каждый сантиметр постройневшей фигуры Адель, сделав ее образ стильным и соблазнительным. В дополнение к нему ей сделали голливудскую волну, а также фирменный макияж звезды с графичными стрелками. Не обошлось и без самого актуального аксессуара современности – защитной маски. Видимо, создатели ролика решили, что нелишним будет напомнить людям о необходимости соблюдать карантинные нормы.

В сети образ певицы вызвал фурор - многочисленные порталы обсуждают не только наряд звезды, но и ее точеную фигуру. Что ж, Адель, которая виртуозно избавилась от 45-ти лишних килограммов, действительно заслужила комплименты.

Напомним, ранее певица демонтрировала дерзкий карнавальный наряд.

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