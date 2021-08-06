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Минимализм и универсальные цвета: стилист показала топ-5 базовых сумок на осень 2021

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Пятница 06 августа 2021 10:09
Минимализм и универсальные цвета: стилист показала топ-5 базовых сумок на осень 2021 Какую базовую сумку приобрести на осень (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Татьяна Турчаникова

Лето подходит к концу, и вместе с летним гардеробом скоро отправятся отдыхать до следующего сезоне яркие летние сумки. А вот какую сумку выбрать для предстоящей осени, чтобы она отвечала трендам и подходила практически к любой одежде?

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Самаль Сан.

Для того, чтобы вы могли более продуманно подходить к составлению своего гардероба, сегодня пойдет речь о базовых сумках и их критериях.

Минимализм и универсальные цвета: стилист показала топ-5 базовых сумок на осень 2021Задание со звездочкой: выбрать всего одну сумку (фото: instagram.com/leoniehanne)

Каким критериям должна отвечать базовая сумка:

  • В первую очередь, она должна быть высокого качества - так как вы приобретаете ее не на один год и носить будете достаточно часто - сумка должна выдержать сотни ваших выходов.
  • Решать ваши задачи. Если вам по работе нужно часто носить с собой документы / ноутбук и другие вещи - понятно, что сумка маленького и среднего размера не станет для вас базовой сумкой на каждый день.
  • В стиле минимализм, лаконичная - такая сумка не потеряет своей актуальности.
  • Базовых цветов - бордо, темно-синий, хаки, беж, карамель, черный, - эти цвета наиболее универсальные.
  • Не забывайте про правило соразмерности.

Базовые сумки 2021, примеры луков⠀

  • Кросс-боди

Минимализм и универсальные цвета: стилист показала топ-5 базовых сумок на осень 2021

  • С цепочкой - на вечер

Вечная классика: стилист показала платья, которые никогда не выходят из трендов

Минимализм и универсальные цвета: стилист показала топ-5 базовых сумок на осень 2021

  • Тоут

Минимализм и универсальные цвета: стилист показала топ-5 базовых сумок на осень 2021

  • Рюкзак

Мотивы 80-х, юбки-плиссе, прилегающий крой: стилист рассказала, что будет модно осенью 2021

Минимализм и универсальные цвета: стилист показала топ-5 базовых сумок на осень 2021

  • Шоппер

Минимализм и универсальные цвета: стилист показала топ-5 базовых сумок на осень 2021

Подбирайте сумку к случаю (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раньше стилист назвала три вещи, которые точно стоит взять в отпуск.

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