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Трапеция и перевернутый конус: стилист показала самые актуальне каблуки осеннего сезона

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Воскресенье 08 августа 2021 17:37
Трапеция и перевернутый конус: стилист показала самые актуальне каблуки осеннего сезона Классика всегда в тренде (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Татьяна Турчаникова

Нашим мужчинам, кажется, никогда не стать подкаблучниками! Максимум - подкроссовочниками. Потому что на сотню девчонок, по статистике, всего лишь одна - на каблуках. И это не точно.

Стилист Зоя Панина показала в своем Instagram, какие каблуки будут в тренде осенью 2021.

Для тех, кто все же понимает, что каблуки меняют весь образ: сразу спинка ровнее, грудь - выше, взгляд - ярче.

Я не призываю всех сию же секунду запрыгивать на каблуки и бежать покорять вселенную. Для здоровья и удобства нет ничего лучше кроссовок. И мы их уже никому и ни за что не отдадим без боя. Но вы все же сохраните шпаргалку самых актуальных каблуков этого сезона.

Трапеция и перевернутый конус: стилист показала самые актуальне каблуки осеннего сезонаС каблуками легко выглядеть стильно (фото: instagram.com/leoniehanne)

Вечная классика: стилист показала платья, которые никогда не выходят из трендов

Какие каблуки будут в тренде в этом сезоне: шпаргалка

  • Шпилька и кирпичик

Трапеция и перевернутый конус: стилист показала самые актуальне каблуки осеннего сезона

  • Конус и фигурный

Трапеция и перевернутый конус: стилист показала самые актуальне каблуки осеннего сезона

Мотивы 80-х, юбки-плиссе, прилегающий крой: стилист рассказала, что будет модно осенью 2021

  • Венский каблук

Трапеция и перевернутый конус: стилист показала самые актуальне каблуки осеннего сезона

  • Столбик и kitten heel

Трапеция и перевернутый конус: стилист показала самые актуальне каблуки осеннего сезона

  • Перевернутый конус

Трапеция и перевернутый конус: стилист показала самые актуальне каблуки осеннего сезона

  • Танкетка и платформа

Трапеция и перевернутый конус: стилист показала самые актуальне каблуки осеннего сезона

Оставьте белую рубашку дома: стилист назвала топ-3 вещи для трендового отпуска

  • Трапеция и ковбойский

Трапеция и перевернутый конус: стилист показала самые актуальне каблуки осеннего сезона

  • Авангардный

Трапеция и перевернутый конус: стилист показала самые актуальне каблуки осеннего сезона

Какие каблуки выбираете (фото: https://www.instagram.com/ya_zoya_)

Раньше стилист показала топ вещей для августа 2021, достаем броги.

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