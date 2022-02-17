Образ дня: Зендая демонстрирует, как носить платье-рубашку весной 2022

Зендая и Том Холланд вновь доказали звание одной из самых стильных пар шоу-бизнеса. Влюбленные, которые только недавно признались миру, что встречаются, появились вместе на показе фильма "Анчартед: На картах не значится", где Том сыграл главную роль.

Звезда "Дюны" и "Эйфории", которая уже давно получила статус иконы стиля, была одета в черное платье-рубашку, дополненное ремнем с серебристой пряжкой. Образ завершил лаконичные лодочки, черные колготки и защитная маска на лице. Из аксессуаров актриса выбрала подвеску с драгоценным камнем и серьги-пусеты.