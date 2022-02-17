UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Образ дня: Зендая демонстрирует, как носить платье-рубашку весной 2022

Автор: Ольга Турчаникова

Зендая и Том Холланд вновь доказали звание одной из самых стильных пар шоу-бизнеса. Влюбленные, которые только недавно признались миру, что встречаются, появились вместе на показе фильма "Анчартед: На картах не значится", где Том сыграл главную роль.

Звезда "Дюны" и "Эйфории", которая уже давно получила статус иконы стиля, была одета в черное платье-рубашку, дополненное ремнем с серебристой пряжкой. Образ завершил лаконичные лодочки, черные колготки и защитная маска на лице. Из аксессуаров актриса выбрала подвеску с драгоценным камнем и серьги-пусеты.

Зендая также продемонстрировала новую стрижку – волосы актрисы стали заметно короче, для выхода стилисты уложили их в объемную укладку. В макияже девушка предпочла бежевые тона.

Том выбрал для премьеры классический светло-серый костюм, который удачно дополнили черная водолазка и ботинки.

Влюбленные с удовольствием позировали фотографам и не отпускали друг друга ни на шаг. По всей видимости, в паре царит гармония. Ранее в сети появились слухи, что актеры собираются переехать в свой особняк. Напомним, впервые о романе Зендаи и Тома заговорили летом 2021-го года.

Ранее мы писали про пары, которые встретили любовь на съемочной площадке.

Также читайте, почему бренд Schiaparelli полюбился миру и за что его ненавидела Коко Шанель.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бизнесМодные тренды