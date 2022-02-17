Образ дня: Зендая демонстрирует, как носить платье-рубашку весной 2022

Зендая и Том Холланд вновь доказали звание одной из самых стильных пар шоу-бизнеса. Влюбленные, которые только недавно признались миру, что встречаются, появились вместе на показе фильма "Анчартед: На картах не значится", где Том сыграл главную роль.
Звезда "Дюны" и "Эйфории", которая уже давно получила статус иконы стиля, была одета в черное платье-рубашку, дополненное ремнем с серебристой пряжкой. Образ завершил лаконичные лодочки, черные колготки и защитная маска на лице. Из аксессуаров актриса выбрала подвеску с драгоценным камнем и серьги-пусеты.
Зендая также продемонстрировала новую стрижку – волосы актрисы стали заметно короче, для выхода стилисты уложили их в объемную укладку. В макияже девушка предпочла бежевые тона.
Том выбрал для премьеры классический светло-серый костюм, который удачно дополнили черная водолазка и ботинки.
Влюбленные с удовольствием позировали фотографам и не отпускали друг друга ни на шаг. По всей видимости, в паре царит гармония. Ранее в сети появились слухи, что актеры собираются переехать в свой особняк. Напомним, впервые о романе Зендаи и Тома заговорили летом 2021-го года.
Ранее мы писали про пары, которые встретили любовь на съемочной площадке.
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