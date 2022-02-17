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Образ дня: Зендая демонструє, як носити сукню-сорочку навесні 2022

Автор: Ольга Турчанікова

Зендая і Том Холланд знову довели звання однієї з найстильніших пар шоу-бізнесу. Закохані, які тільки недавно зізналися світу, що зустрічаються, з'явилися разом на показі фільму "Анчартед: на картах не значиться", де Том зіграв головну роль.

Зірка "Дюни" і "Ейфорії", яка вже давно отримала статус ікони стилю, була одягнена в чорну сукню-сорочку, доповнену ременем зі сріблястою пряжкою. Образ завершив лаконічні човники, чорні колготки і захисна маска на обличчі. З аксесуарів актриса вибрала колье з дорогоцінним каменем і сережки-пусети.

Зендая також продемонструвала нову стрижку – волосся актриси стали помітно коротше, для виходу стилісти уклали його в об'ємну укладку. У макіяжі дівчина використала бежеві тони.

Том вибрав для прем'єри класичний світло-сірий костюм, який вдало доповнили чорна водолазка та черевики.

Закохані із задоволенням позували фотографам і не відпускали одне одного на крок. Очевидно, у парі панує гармонія. Раніше в мережі з'явилися чутки, що актори збираються переїхати до свого особняка. Нагадаємо, вперше про роман Зендаї та Тома заговорили влітку 2021-го року.

Раніше ми писали про пари, які зустріли кохання на знімальному майданчику.

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