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Это все испортит: стилист рассказала, как не нужно одеваться девушкам плюс-сайз

Новина українською → Среда 21 апреля 2021 18:07
Это все испортит: стилист рассказала, как не нужно одеваться девушкам плюс-сайз Как стильно одеваться (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Татьяна Турчаникова

Составление образа - дело тонкое, как для размера плюс-сайз, так и для других размеров. Хорошо, что есть примеры, как точно не надо одеваться, если хочется выглядеть стильно и современно. Так проще понять, как надо.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.

Татьяна призналась, что когда искала картинки для примеров, из серии "как это делать правильно", нашла больше неудачных примеров. И они натолкнули ее на мысль рассказать и показать, как не стоит делать.

Стилист понадеялась, что этот пост поможет изгнать антипримеры при ближайшем разборе гардероба: своего, мамы, подруги - ситуации бывают разные.⁣⁣⠀⁣⠀

"Что греха таить, удачных примеров мало, а вот "антипримеров" - вагон и маленькая тележка", - написала Волкова.

Это все испортит: стилист рассказала, как не нужно одеваться девушкам плюс-сайзТатьяна Волкова (фото: instagram.com/tatvolkova)

Как не стоит одеваться девушкам плюс-сайз (и не только им)

- Неактуальный крой, "веселенькая" расцветка.Это все испортит: стилист рассказала, как не нужно одеваться девушкам плюс-сайз

- Слишком обтягивающие брюки.Это все испортит: стилист рассказала, как не нужно одеваться девушкам плюс-сайз

- "Интересненькие" блузы

Это все испортит: стилист рассказала, как не нужно одеваться девушкам плюс-сайз - Сложная верхняя одежда.

Это все испортит: стилист рассказала, как не нужно одеваться девушкам плюс-сайз

- Юбки сложных фасонов.Это все испортит: стилист рассказала, как не нужно одеваться девушкам плюс-сайз

- Морально устаревшие платья.

Это все испортит: стилист рассказала, как не нужно одеваться девушкам плюс-сайз

- Футболки с нелепыми принтами.Это все испортит: стилист рассказала, как не нужно одеваться девушкам плюс-сайз

Уберегите себя, подругу или маму от "невыгодных" образов (фото: instagram.com/tatvolkova)

Напомним, Андре Тан рассказал, как составить базовый гардероб, чтобы вообще забыть о такой проблеме, как "что надеть".

Читайте также, с чем летом 2021 носить кожаную куртку - "косуха", как всегда, в тренде.

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