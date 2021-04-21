Это все испортит: стилист рассказала, как не нужно одеваться девушкам плюс-сайз
Составление образа - дело тонкое, как для размера плюс-сайз, так и для других размеров. Хорошо, что есть примеры, как точно не надо одеваться, если хочется выглядеть стильно и современно. Так проще понять, как надо.
Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.
Татьяна призналась, что когда искала картинки для примеров, из серии "как это делать правильно", нашла больше неудачных примеров. И они натолкнули ее на мысль рассказать и показать, как не стоит делать.
Стилист понадеялась, что этот пост поможет изгнать антипримеры при ближайшем разборе гардероба: своего, мамы, подруги - ситуации бывают разные.⠀⠀
"Что греха таить, удачных примеров мало, а вот "антипримеров" - вагон и маленькая тележка", - написала Волкова.
Татьяна Волкова (фото: instagram.com/tatvolkova)
Как не стоит одеваться девушкам плюс-сайз (и не только им)
- Неактуальный крой, "веселенькая" расцветка.
- Слишком обтягивающие брюки.
- "Интересненькие" блузы
- Сложная верхняя одежда.
- Юбки сложных фасонов.
- Морально устаревшие платья.
- Футболки с нелепыми принтами.
Уберегите себя, подругу или маму от "невыгодных" образов (фото: instagram.com/tatvolkova)
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