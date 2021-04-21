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Це все зіпсує: стиліст розповіла, як не варто одягатися дівчатам плюс-сайз

Новость на русском → Середа 21 квітня 2021 18:07
Це все зіпсує: стиліст розповіла, як не варто одягатися дівчатам плюс-сайз Як стильно одягатися (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Тетяна Турчанікова

Складання образу - справа тонка, як для розміру плюс-сайз, так і для інших розмірів. Добре, що є приклади, як точно не треба одягатися, якщо хочеться виглядати стильно і сучасно. Так простіше зрозуміти, як треба.

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.

Тетяна зізналася, що коли шукала картинки для прикладів, із серії "як це робити правильно", знайшла більше невдалих прикладів. І вони наштовхнули її на думку розповісти і показати, як не варто робити.

Стиліст сподівалася, що цей пост допоможе вигнати антиприклади при найближчому розборі гардероба: свого, мами, подруги - ситуації бувають різні.⁣⁣

"Що гріха таїти, вдалих прикладів мало, а ось "антиприкладів" - вагон і маленький візок", - написала Волкова.

Це все зіпсує: стиліст розповіла, як не варто одягатися дівчатам плюс-сайзТетяна Волкова (фото: instagram.com/tatvolkova)

Як не варто одягатися жінкам плюс-сайз (і не тільки їм)

- Неактуальний крій, "веселеньке" забарвлення.Це все зіпсує: стиліст розповіла, як не варто одягатися дівчатам плюс-сайз

- Занадто обтягуючі штани.Це все зіпсує: стиліст розповіла, як не варто одягатися дівчатам плюс-сайз

- "Цікавенькі" блузи

Це все зіпсує: стиліст розповіла, як не варто одягатися дівчатам плюс-сайз - Складний верхній одяг.

Це все зіпсує: стиліст розповіла, як не варто одягатися дівчатам плюс-сайз

- Спідниці складних фасонів.Це все зіпсує: стиліст розповіла, як не варто одягатися дівчатам плюс-сайз

- Морально застарілі сукні.

Це все зіпсує: стиліст розповіла, як не варто одягатися дівчатам плюс-сайз

- Футболки з безглуздими принтами.Це все зіпсує: стиліст розповіла, як не варто одягатися дівчатам плюс-сайз

Вбережіть себе, подругу або маму від "невигідних" образів (фото: instagram.com/tatvolkova)

Нагадаємо, Андре Тан розповів, як скласти базовий гардероб, щоб взагалі забути про таку проблему, як "що надіти".

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