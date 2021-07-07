На одно плечо и с оборками: Ева Лонгория демонстрирует 10 модных вариантов бикини
Ева Лонгория решила оригинально отметить День бикини. Звезда создала галерею, в которой собрала сразу 10 актуальных вариантов купальников. Вдохновляемся!
Горячие образы 46-летняя знаменитость опубликовала в своем блоге.
Ева Лонгория обожает раздельные варианты купальников - в них удобно загорать. А к тому же такие модели помогают показать, в какой отличной форме находится актриса. Расцветки Ева предпочитает самые разнообразные: от белого, который подчеркнет золотистый оттенок кожи, до розового, который сейчас в тренде. Еще один интересный вариант - бежевый купальник, что создает иллюзию оголенного тела. И отличный выбор для брюнеток - красное бикини.
Также Ева не забыла о трендовой модели на одно плечо. А для тех, кто хочет зрительно сделать грудь боле объемной, подойдет лиф с оборками. А если уж брать сплошной купальник, то только с соблазнительным вырезом на спине или внушительным декольте, уверена знойная мамочка. Берем на заметку!
Ева Лонгория сделала актуальную подборку (фото: instagram.com/evalongoria)
Ранее звезда также показала стильный образ на выход для жаркого лета.