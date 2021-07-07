На одне плече і з оборками: Єва Лонгорія демонструє 10 модних варіантів бікіні

Єва Лонгорія обожнює роздільні варіанти купальників - в них зручно засмагати. А до того ж такі моделі допомагають показати, у якій відмінній формі знаходиться актриса. Забарвлення Єва обирає найрізноманітніші: від білого, який підкреслить золотистий відтінок шкіри, до рожевого, який зараз в тренді. Ще один цікавий варіант - бежевий купальник, що створює ілюзію оголеного тіла. І відмінний вибір для брюнеток - червоне бікіні.

Також Єва не забула про трендову модель на одне плече. А для тих, хто хоче візуально зробити груди більш об'ємними, підійде ліф з оборками. А якщо вже брати суцільний купальник, то тільки зі спокусливим вирізом на спині або значним декольте, впевнена спекотна матуся. Беремо до уваги!

Єва Лонгорія зробила актуальну добірку (фото: instagram.com/evalongoria)