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На одне плече і з оборками: Єва Лонгорія демонструє 10 модних варіантів бікіні

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США, Середа 07 липня 2021 18:32
На одне плече і з оборками: Єва Лонгорія демонструє 10 модних варіантів бікіні Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: RBC.UA

Єва Лонгорія вирішила оригінально відзначити День бікіні. Зірка створила галерею, в якій зібрала відразу 10 актуальних варіантів купальників. Надихаємося!

Гарячі образи 46-річна знаменитість опублікувала у своєму блозі.

Єва Лонгорія обожнює роздільні варіанти купальників - в них зручно засмагати. А до того ж такі моделі допомагають показати, у якій відмінній формі знаходиться актриса. Забарвлення Єва обирає найрізноманітніші: від білого, який підкреслить золотистий відтінок шкіри, до рожевого, який зараз в тренді. Ще один цікавий варіант - бежевий купальник, що створює ілюзію оголеного тіла. І відмінний вибір для брюнеток - червоне бікіні.

Також Єва не забула про трендову модель на одне плече. А для тих, хто хоче візуально зробити груди більш об'ємними, підійде ліф з оборками. А якщо вже брати суцільний купальник, то тільки зі спокусливим вирізом на спині або значним декольте, впевнена спекотна матуся. Беремо до уваги!

На одне плече і з оборками: Єва Лонгорія демонструє 10 модних варіантів бікініНа одне плече і з оборками: Єва Лонгорія демонструє 10 модних варіантів бікініНа одне плече і з оборками: Єва Лонгорія демонструє 10 модних варіантів бікініНа одне плече і з оборками: Єва Лонгорія демонструє 10 модних варіантів бікініНа одне плече і з оборками: Єва Лонгорія демонструє 10 модних варіантів бікініНа одне плече і з оборками: Єва Лонгорія демонструє 10 модних варіантів бікініНа одне плече і з оборками: Єва Лонгорія демонструє 10 модних варіантів бікініНа одне плече і з оборками: Єва Лонгорія демонструє 10 модних варіантів бікініНа одне плече і з оборками: Єва Лонгорія демонструє 10 модних варіантів бікініЄва Лонгорія зробила актуальну добірку (фото: instagram.com/evalongoria)

Раніше зірка також показала стильний образ на вихід для спекотного літа.

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