В офис без дресс-кода: стилист показала, как одеться на работу летом 2021
Как одеться на работу летом? Ответ от стилиста будет разным, в зависимости от того, есть у вас в офисе дресс-код, который стоит соблюдать, или вам можно работать хоть в шортах, хоть в кроп-топах.
Об этом рассказала в своем Instagram стилист Наталья Инфешн.
Также, опережая вопросы, как не свариться в некоторых из представленных образов, скажу, что, по большей части, в офисах стоят кондиционеры и температура позволяет даже носить верхнюю одежду в виде пиджаков или кардиганов.
Топ необычных офисных луков
Короткие шорты и топы с откровенным декольте позволительны летом, если у вас в офисе нет официального дресс-кода.
Летом приветствуются яркие цвета, также не забудьте про аксессуары.
Каблуки отлично смотрятся с большими плетеными сумками, длинные юбки в пол выбирайте из нежарких материалов.
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Яркие пиджаки-оверсайз - отличное дополнение к луку, главное - чтобы в офисе стоял кондиционер!
Не забываем также про стильные юбки-плиссе, а также топы, октрывающие плечи - дополняем образ крупными серьгами и цепями-колье.
Одеться стильно в офис - легко (фото: instagram.com/infashionyou)
Раньше стилист дала простую схему, как выбрать себе базовые джинсы.