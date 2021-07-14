В офіс без дрес-коду: стиліст показала, як одягнутися на роботу влітку 2021

Як одягнутися на роботу влітку? Відповідь від стиліста буде різним, в залежності від того, є у вас в офісі дрес-код, який варто дотримуватися, або вам можна працювати хоч в шортах, хоч в кроп-топах.

Про це розповіла у своєму Instagram стиліст Наталя Інфешн.

Також, випереджаючи питання, як не зваритися в деяких з представлених образів, скажу, що, здебільшого, в офісах стоять кондиціонери і температура дозволяє навіть носити верхній одяг у вигляді піджаків або кардиганів.

Топ незвичайних офісних луків

Короткі шорти і топи з відвертим декольте дозволені влітку, якщо у вас в офісі немає офіційного дрес-коду.

Влітку вітаються яскраві кольори, також не забудьте про аксесуари.

Каблуки відмінно виглядають з великими плетеними сумками, довгі спідниці в підлогу вибирайте з нежарких матеріалів.

Вигідно підкреслити стегна: стиліст показала, з чим носити атласну спідницю влітку 2021

Яскраві піджаки-оверсайз - відмінне доповнення до луку, головне - щоб в офісі стояв кондиціонер!​​​​​​

Не забуваємо також про стильні спідниці-плісе, а також топи, що тягнуть плечі - доповнюємо образ великими сережками і ланцюгами-кольє.

Одягнутися стильно в офіс - легко (фото: instagram.com/infashionyou)