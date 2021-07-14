ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В офіс без дрес-коду: стиліст показала, як одягнутися на роботу влітку 2021

Новость на русском →
Середа 14 липня 2021 09:03
В офіс без дрес-коду: стиліст показала, як одягнутися на роботу влітку 2021 В офіс - показувати модні луки (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Тетяна Турчанікова

Як одягнутися на роботу влітку? Відповідь від стиліста буде різним, в залежності від того, є у вас в офісі дрес-код, який варто дотримуватися, або вам можна працювати хоч в шортах, хоч в кроп-топах.

Про це розповіла у своєму Instagram стиліст Наталя Інфешн.

Також, випереджаючи питання, як не зваритися в деяких з представлених образів, скажу, що, здебільшого, в офісах стоять кондиціонери і температура дозволяє навіть носити верхній одяг у вигляді піджаків або кардиганів.

Топ незвичайних офісних луків

Короткі шорти і топи з відвертим декольте дозволені влітку, якщо у вас в офісі немає офіційного дрес-коду.

В офіс без дрес-коду: стиліст показала, як одягнутися на роботу влітку 2021

Влітку вітаються яскраві кольори, також не забудьте про аксесуари.

В офіс без дрес-коду: стиліст показала, як одягнутися на роботу влітку 2021

Каблуки відмінно виглядають з великими плетеними сумками, довгі спідниці в підлогу вибирайте з нежарких матеріалів.

В офіс без дрес-коду: стиліст показала, як одягнутися на роботу влітку 2021

Вигідно підкреслити стегна: стиліст показала, з чим носити атласну спідницю влітку 2021

Яскраві піджаки-оверсайз - відмінне доповнення до луку, головне - щоб в офісі стояв кондиціонер!​​​​​​В офіс без дрес-коду: стиліст показала, як одягнутися на роботу влітку 2021

Не забуваємо також про стильні спідниці-плісе, а також топи, що тягнуть плечі - доповнюємо образ великими сережками і ланцюгами-кольє.

В офіс без дрес-коду: стиліст показала, як одягнутися на роботу влітку 2021

Одягнутися стильно в офіс - легко (фото: instagram.com/infashionyou)

Раніше стиліст дала просту схему, як вибрати собі базові джинси.

Читайте LITE в Google News
стиль мода стилист
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Синоптик ошелешив українців прогнозом на осінь: вдарять морози і піде сніг
Синоптик ошелешив українців прогнозом на осінь: вдарять морози і піде сніг