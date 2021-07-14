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В офис без дресс-кода: стилист показала, как одеться на работу летом 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Как одеться на работу летом? Ответ от стилиста будет разным, в зависимости от того, есть у вас в офисе дресс-код, который стоит соблюдать, или вам можно работать хоть в шортах, хоть в кроп-топах.

Об этом рассказала в своем Instagram стилист Наталья Инфешн.

Также, опережая вопросы, как не свариться в некоторых из представленных образов, скажу, что, по большей части, в офисах стоят кондиционеры и температура позволяет даже носить верхнюю одежду в виде пиджаков или кардиганов.

Топ необычных офисных луков

Короткие шорты и топы с откровенным декольте позволительны летом, если у вас в офисе нет официального дресс-кода.

Летом приветствуются яркие цвета, также не забудьте про аксессуары.

Каблуки отлично смотрятся с большими плетеными сумками, длинные юбки в пол выбирайте из нежарких материалов.

Выгодно подчеркнуть бедра: стилист показала, с чем носить атласную юбку летом 2021

Яркие пиджаки-оверсайз - отличное дополнение к луку, главное - чтобы в офисе стоял кондиционер!​​​​​​

Не забываем также про стильные юбки-плиссе, а также топы, октрывающие плечи - дополняем образ крупными серьгами и цепями-колье.

Одеться стильно в офис - легко (фото: instagram.com/infashionyou)

Раньше стилист дала простую схему, как выбрать себе базовые джинсы.

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