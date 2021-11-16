Омбре і підводка: стиліст показала, як фарбувати губи в осінньо-зимовому сезоні

Якщо є тренди на зачіски і на макіяж очей, то мають бути і тренди на макіяж губ! Будь то підводка з 90-х, яку повернули сестри Кардашьян, або максимально природні кольори блисків, щоб залишатися на хвилі в цьому сезоні, досить придивитися до тенденцій макіяжу в соцмережах.