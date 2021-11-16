ru ua
Вт, 16 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Омбре і підводка: стиліст показала, як фарбувати губи в осінньо-зимовому сезоні

Новость на русском →
Вівторок 16 листопада 2021 19:01
Омбре і підводка: стиліст показала, як фарбувати губи в осінньо-зимовому сезоні Як фарбувати губи (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Якщо є тренди на зачіски і на макіяж очей, то мають бути і тренди на макіяж губ! Будь то підводка з 90-х, яку повернули сестри Кардашьян, або максимально природні кольори блисків, щоб залишатися на хвилі в цьому сезоні, досить придивитися до тенденцій макіяжу в соцмережах.

Стиліст Файіла Кадирова у своєму Instagram розповіла, які тенденції в макіяжі губ чекають нас в осінньо-зимовий період 2021-2022.

Омбре і підводка: стиліст показала, як фарбувати губи в осінньо-зимовому сезоні

В тренді - натуральні відтінки (фото: instagram.com/hoskelsa)

Основні тренди в макіяжі губ осінь-зима 2021-2022

  • Шоколадний макіяж вимагає помади в бежево-шоколадній гамі (матове покриття).

Омбре і підводка: стиліст показала, як фарбувати губи в осінньо-зимовому сезоні

  • Ефект вологих губ - спадщина літнього вологого макіяжу.

Омбре і підводка: стиліст показала, як фарбувати губи в осінньо-зимовому сезоні

  • Макіяж без макіяжу - тренд останніх років, включає в себе максимально природний відтінок помади (в тон ваших губ).

Омбре і підводка: стиліст показала, як фарбувати губи в осінньо-зимовому сезоні

  • Активна підводка губ - make up 90-х, повернутий сестрами Кардашьян, як і раніше, з нами.

Омбре і підводка: стиліст показала, як фарбувати губи в осінньо-зимовому сезоні

  • Легкий ефект омбре - ніякого драматичного переходу від темного до світлого, покриття має бути максимально природнім.

Омбре і підводка: стиліст показала, як фарбувати губи в осінньо-зимовому сезоні

  • Всі відтінки винного - класика осінньо-зимового сезону.

Омбре і підводка: стиліст показала, як фарбувати губи в осінньо-зимовому сезоні

Тренди в макіяжі губ (фото: instagram.com/faila_spb)

Раніше стиліст показала топ-6 суконь, які ніколи не вийдуть з моди.

Читайте LITE в Google News
Модні тренди
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україні продають сало за "космічною" ціною: що з продуктом буде далі
В Україні продають сало за "космічною" ціною: що з продуктом буде далі