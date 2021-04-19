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Для особого случая: Хейли Бибер показала, как носить маленькое черное платье

Новина українською → Лос-Анджелес, Понедельник 19 апреля 2021 22:23
Для особого случая: Хейли Бибер показала, как носить маленькое черное платье Хейли Бибер (фото: instagram.com/justinbieber)
Автор: Lite

Хейли Бибер - одна из главных икон стиля в сети - показала новый образ, который отлично подойдет для особого случая.

Девушка позирует на фото вместе со своим мужем, певцом Джастином Бибером.

Хейли отправилась с ним на свадьбу к другу и коллеге мужа, Бернарду Харви. Пара выглядела отлично. Джастин надел темно-синий костюм, который дополнил белой рубашкой навыпуск и шляпой ей в тон. А Хейли - вечную классику, соблазнительное маленькое черное платье.

Для особого случая: Хейли Бибер показала, как носить маленькое черное платье

Хейли и Джастин - идеальная пара (фото: instagram.com/justinbieber)

Длиной практически до колен, на широких бретельках, дополненное смелым декольте, платье сделало и без того стройную фигуру Хейли просто совершенной. Изысканные детали также сыграли свою роль в общем образе: утонченные босоножки на шпильке, золотое колье, длинные серьги и черный клатч… Хейли выглядела, как всегда, бесподобно.

В качестве поздравления молодоженам Бибер пожелал "продолжать идти к своей цели". Напомним, сам он недавно признался, что семейная жизнь поначалу была очень непростой. Первый год в статусе мужа и жены для них с Хейли выдался довольно трудным, поскольку у обоих было много психологических травм.

"Между нами полностью отсутствовало доверие. Это когда ты очень не хочешь во всем признаться человеку, с которым находишься рядом, потому что боишься его реакции, при этом опасаешься отпугнуть партнера, рассказав ему об этом своем страхе", - поделился он.

Также Хейли показала образ на выход на основе брюк палаццо и объемного пиджака.

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