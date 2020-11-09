Отличная пара в ужасных нарядах: Виктория и Дэвид Бекхэм смутили поклонников внешним видом

Виктория и Дэвид Бекхэм - две признанные иконы стиля. Как дизайнер, так и экс-футболист привыкли восхищать фанатов своими продуманными до мелочей образами. Тем более удивило поклонников последнее фото пары, на которых они предстали в необычных нарядах.



Скандальные образы звезд (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Виктория и Дэвид в компании детей отправились на церемонию в честь Дня памяти павших, этот праздник в Великобритании отмечается во второе воскресенье ноября. На событие Виктория надела двухцветные джинсы с максимально длинными штанинами, а также оранжевый свитер с высоким горлом и длинными рукавами.

Дэвид выбрал для выхода коричневые брюки, серый пиджак и белую рубашку, которые дополнил весьма необычной обувью. Коричневые сапоги с утрированно широкими голенищами смотрелись весьма странно и неуместно. По крайней мере, так это увидели пользователи сети. Оба супруга не забыли о символе празднике - красном маке, которые прикололи на груди. Сегодня мы с гордостью носим наши маки!, - написала Виктория.



Виктория и Дэвид не угодили фанатам (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Но фанаты вместо комплиментов засыпали пару разочарованными комментариями. "Можем мы поговорить об этих ботинках?", "Почему все оверсайз? Длинные джинсы. Большие сапоги. Длинные рукава. Слишком большой воротник", "Двое прекрасных людей в ужасных нарядах. Серьезно. Нет", "Он что влез в обувь в последнюю минуту?", - не могут остановиться фанаты. Многие сравнили сапоги экс-футболиста с сапогами Гулливера и Гастона.

Примечательно, что сама пара отреагировала на хейт весьма добродушно. Виктория запостила у себя мем, который позже опубликовал в своих сториз и Дэвид.

Виктория отреагировала с юмором (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Ранее мы писали, что пара устроила веселый семейный пикник и поделилась любимым рецептом.