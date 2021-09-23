ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Как оживить образ с помощью нестандартных приемов: 10 лайфхаков от стилиста

Новина українською →
Четверг 23 сентября 2021 14:32
Как оживить образ с помощью нестандартных приемов: 10 лайфхаков от стилиста Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Хотите всегда выглядеть интересно, чтобы одни и те же вещи смотрелись каждый раз по-новому? Тогда научитесь носить их оригинально, использовать необычные приемы, экспериментировать.

Стилист Вика Барва собрала в Instagram 10 способов, как оживить образ с помощью нестандартных приемов и особенных деталей.

Обращайте внимание, КАК звездные модницы сочетают одежду и аксессуары, что в них особенного, чем заинтересовали. Внимательно изучайте детали и сохраняйте понравившиеся примеры. С такими подборками у вас всегда будут новые идеи для вдохновения.

10 стильных лайфхаков:

1. Носите "бабушкин" кардиган на голое тело. В таком случае вы будете выглядеть молодо и соблазнительно.

2. Шорты в сочетании со строгим или вечерним нарядом. К выбору модели стоит подходить внимательно. Желательно, чтобы по крою они напоминали костюмные брюки.

3. Обратите внимание на вязаные жилеты, которые сейчас особо популярны. Сами по себе они смотрятся просто, но в необычных сочетаниях придают образу пикантности. Их можно носить и с рубашками, и с водолазками, и с футболками, и вообще без ничего.

Как оживить образ с помощью нестандартных приемов: 10 лайфхаков от стилиста

4. Любительницам оригинальных деталей, советую примерить косынки. Чтобы не превратиться в бабку, носите их с ультрамодными вещами, деталями из кэжуал, спортивного или делового стиля.

Как оживить образ с помощью нестандартных приемов: 10 лайфхаков от стилиста

5. Высокие перчатки – аксессуар, который всегда будет привлекать внимание и добавлять элегантности в любой образ.

6. Обувь на массивной грубой подошве с платьями и юбками? Да. Да. Да. Женственность полезно разбавлять маскулинными предметами. Такой прием только подчеркивает ее.

Как оживить образ с помощью нестандартных приемов: 10 лайфхаков от стилиста

7. Свитер, наброшенный на плечи. Смотрится слегка небрежно, но так стильно.

8. Сапоги и ботинки на голые или почти голые ноги. Только не говорите "никогда". Иногда можно.

9. Разрезы на брюках. Такие элементы придают шарма, привлекают внимание к щиколотке и обуви. Непривычно, но в этом и весь изюм.

10. Подворачивайте рукава. Самый простой способ разнообразить комплекты.

Как оживить образ с помощью нестандартных приемов: 10 лайфхаков от стилистаИллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, ранее стилист показала, с чем носить челси - трендовую обувь осени 2021.

Читайте LITE в Google News
Модные тренды
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Школьные каникулы осенью 2021: появился график
Школьные каникулы осенью 2021: появился график