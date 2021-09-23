Як оживити образ за допомогою нестандартних прийомів: 10 лайфхаків від стиліста

Хочете завжди виглядати цікаво, щоб одні й ті ж речі виглядали кожен раз по-новому? Тоді навчіться носити їх оригінально, використовувати незвичайні прийоми, експериментувати. ⠀

Звертайте увагу, як зіркові модниці поєднують одяг і аксесуари, що в них особливого, чим зацікавили. Уважно вивчайте деталі і зберігайте вподобані приклади. З такими добірками у вас завжди будуть нові ідеї для натхнення.

10 стильних лайфхаків:

1. Носіть "бабусин" кардиган на голе тіло. В такому випадку ви будете виглядати молодо і спокусливо.

⠀

2. Шорти в поєднанні зі строгим або вечірнім вбранням. До вибору моделі варто підходити уважно. Бажано, щоб за кроєм вони нагадували костюмні штани.

⠀

3. Зверніть увагу на в'язані жилети, які зараз особливо популярні. Самі по собі вони виглядають просто, але в незвичайних поєднаннях надають образу пікантності. Їх можна носити і з сорочками, і з водолазками, і з футболками, і взагалі без нічого.



⠀

4. Любителькам оригінальних деталей, раджу приміряти косинки. Щоб не перетворитися в бабку, носіть їх з ультрамодними речами, деталями з кежуал, спортивного або ділового стилю.



⠀

5. Високі рукавички - аксесуар, який завжди буде привертати увагу і додавати елегантності в будь-який образ.

⠀

6. Взуття на масивній грубій підошві з сукнями та спідницями? Так. Так. Так. Жіночність корисно розбавляти маскулінними предметами. Такий прийом тільки підкреслює її.



⠀

7. Светр, накинутий на плечі. Виглядає злегка недбало, але так стильно.

⠀

8. Чоботи і черевики на голі або майже голі ноги. Тільки не кажіть "ніколи". Іноді можна.

⠀

9. Розрізи на брюках. Такі елементи надають шарму, привертають увагу до щиколотки і взуття. Незвично, але в цьому і вся родзинка.

⠀

10. Підвертайте рукави. Найпростіший спосіб урізноманітнити комплекти.

Ілюстративне фото (pexels.com)