Як оживити образ за допомогою нестандартних прийомів: 10 лайфхаків від стиліста
Хочете завжди виглядати цікаво, щоб одні й ті ж речі виглядали кожен раз по-новому? Тоді навчіться носити їх оригінально, використовувати незвичайні прийоми, експериментувати.
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Стиліст Віка Барва зібрала в Instagram 10 способів, як оживити образ за допомогою нестандартних прийомів і особливих деталей.
Звертайте увагу, як зіркові модниці поєднують одяг і аксесуари, що в них особливого, чим зацікавили. Уважно вивчайте деталі і зберігайте вподобані приклади. З такими добірками у вас завжди будуть нові ідеї для натхнення.
10 стильних лайфхаків:
1. Носіть "бабусин" кардиган на голе тіло. В такому випадку ви будете виглядати молодо і спокусливо.
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2. Шорти в поєднанні зі строгим або вечірнім вбранням. До вибору моделі варто підходити уважно. Бажано, щоб за кроєм вони нагадували костюмні штани.
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3. Зверніть увагу на в'язані жилети, які зараз особливо популярні. Самі по собі вони виглядають просто, але в незвичайних поєднаннях надають образу пікантності. Їх можна носити і з сорочками, і з водолазками, і з футболками, і взагалі без нічого.
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4. Любителькам оригінальних деталей, раджу приміряти косинки. Щоб не перетворитися в бабку, носіть їх з ультрамодними речами, деталями з кежуал, спортивного або ділового стилю.
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5. Високі рукавички - аксесуар, який завжди буде привертати увагу і додавати елегантності в будь-який образ.
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6. Взуття на масивній грубій підошві з сукнями та спідницями? Так. Так. Так. Жіночність корисно розбавляти маскулінними предметами. Такий прийом тільки підкреслює її.
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7. Светр, накинутий на плечі. Виглядає злегка недбало, але так стильно.
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8. Чоботи і черевики на голі або майже голі ноги. Тільки не кажіть "ніколи". Іноді можна.
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9. Розрізи на брюках. Такі елементи надають шарму, привертають увагу до щиколотки і взуття. Незвично, але в цьому і вся родзинка.
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10. Підвертайте рукави. Найпростіший спосіб урізноманітнити комплекти.
Ілюстративне фото (pexels.com)
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