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Pantone назвал самые модные цвета сезона осень-зима 2022/2023

Автор: Ольга Турчаникова

Институт цвета Pantone подготовил отчет о цветовых тенденциях на будущую осень и зиму. Исследование было составлено на основании Недели моды в Нью-Йорке сезона FW 2022-2023 года.

Pantone выделил десять самых выдающихся оттенков осенне-зимнего сезона и пять основных классических цветов.

По мнению экспертов Pantone, эти цвета отражают "гибридный образ жизни" и "противоречивые стремления", потому что мир устал от происходящего. Поэтому список состоит из успокаивающих оттенков, которые символизируют потребность в заботе и тактильности. А яркая палитра выражает потребность в празднике.

Осень-зима 2022 обещает быть яркой и уютной (фото: instagram.com/pantone)

"Цвета на осень/зиму 22-23 контрастируют с нашими конкурирующими стремлениями к спокойствию и комфорту, повышая жизненную энергию с помощью ряда успокаивающих и восстанавливающих цветов в тандеме с яркими тонами", – рассуждает Леатрис Эйсман, исполнительный директор Института цвета Pantone.


В палетку трендовых цветов вошли оранжево-красный ("Схождение лавы"), солнечно-желтый ("Самоанское солнце"), морковный и розово-фиолетовый, прохладный бирюзовый ("Амазонка"), цветочно-розовый и освежающе голубой. Для любителей более спокойных тонов есть карамельный, оттенок вечернего неба и оливковый.


Универсальные и тактильные цвета выражают долговечность и восстановление. Они вдохновлены природными элементами.

Самые модные оттенки будущей осени (фото: pantone.com)

Ранее мы писали, как и с чем носить главный цвет этого года.

Также смотрите самые яркие показы на Неделе моды в Нью-Йорке осень-зима 2022.

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