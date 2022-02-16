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Pantone назвав наймодніші кольори сезону осінь-зима 2022/2023

Автор: Ольга Турчанікова

Інститут кольору Pantone підготував звіт про колірні тенденції на майбутню осінь і зиму. Дослідження було складено на підставі Тижня моди в Нью-Йорку сезону FW 2022-2023 року.

Pantone виділив десять найвидатніших відтінків осінньо-зимового сезону і п'ять основних класичних кольорів.

На думку експертів Pantone, ці кольори відображають "гібридний спосіб життя" і "суперечливі прагнення", тому що світ втомився від того, що відбувається. Тому список складається з заспокійливих відтінків, які символізують потребу в турботі і тактильності. А яскрава палітра виражає потребу в святі.

Осінь-зима 2022 обіцяє бути яскравою та затишною (фото: instagram.com/pantone)

"Кольори на осінь/зиму 22-23 контрастують з нашими конкуруючими прагненнями до спокою і комфорту, підвищуючи життєву енергію за допомогою ряду заспокійливих і відновлюючих кольорів в тандемі з яскравими тонами", – міркує Леатріс Ейсман, виконавчий директор Інституту кольору Pantone.


У палетку трендових кольорів увійшли оранжево-червоний ("Сходження лави"), сонячно-жовтий ("Самоанське сонце"), морквяний і рожево-фіолетовий, прохолодний бірюзовий ("Амазонка"), квітково-рожевий і освіжаюче блакитний. Для любителів більш спокійних тонів є карамельний, відтінок вечірнього неба і оливковий.


Універсальні і тактильні кольори виражають довговічність і відновлення. Вони натхненні природними елементами.

Наймодніші відтінки майбутньої осені (фото: pantone.com)

Раніше ми писали, як і з чим носити головний колір цього року.

Також дивіться найяскравіші покази на Тижні моди в Нью-Йорку осінь-зима 2022.

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