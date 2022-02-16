Pantone назвав наймодніші кольори сезону осінь-зима 2022/2023

На думку експертів Pantone, ці кольори відображають "гібридний спосіб життя" і "суперечливі прагнення", тому що світ втомився від того, що відбувається. Тому список складається з заспокійливих відтінків, які символізують потребу в турботі і тактильності. А яскрава палітра виражає потребу в святі.

Осінь-зима 2022 обіцяє бути яскравою та затишною (фото: instagram.com/pantone)

"Кольори на осінь/зиму 22-23 контрастують з нашими конкуруючими прагненнями до спокою і комфорту, підвищуючи життєву енергію за допомогою ряду заспокійливих і відновлюючих кольорів в тандемі з яскравими тонами", – міркує Леатріс Ейсман, виконавчий директор Інституту кольору Pantone.



У палетку трендових кольорів увійшли оранжево-червоний ("Сходження лави"), сонячно-жовтий ("Самоанське сонце"), морквяний і рожево-фіолетовий, прохолодний бірюзовий ("Амазонка"), квітково-рожевий і освіжаюче блакитний. Для любителів більш спокійних тонів є карамельний, відтінок вечірнього неба і оливковий.



Універсальні і тактильні кольори виражають довговічність і відновлення. Вони натхненні природними елементами.

Наймодніші відтінки майбутньої осені (фото: pantone.com)