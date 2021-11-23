Пайетки, бархат и шелк: стилист показала, как нарядиться на Новый год 2022

Новогодняя вечеринка 2022 - не за горами! Пайетки, бархат и шелк будут главными материалами, но это далеко не все советы, которые стоит учесть перед годом Водного Тигра.

Что стоит учесть про торжественные образы, чтобы выглядеть актуально и не отставать от трендов - рассказала в своем блоге в Instagram стилист Соня Горчакова.

Мой опыт показывает, что сейчас девушки стали очень продуманными и не хотят покупать одноразовые "наряды" для новогодней ночи и предпочитают делать разумный микс или покупать долгосрочные инвестиции: костюмы, комбинезоны и платья базового направления, чтобы надевать их и в дальнейшем.

Блестки и пайетки (фото: instagram.com/leoniehanne)

В среднем, для нового года Водного Тигра эксплуатируются следующие сценарии. Если смотреть по образам:

Вечерние black tie

Коктейльные

Дресси (когда одна вещь в образе "вау-нарядчина" миксуется с повседневными вещами)

Образ из базовых вещей стилизованный в "выходной"

Какие фактуры выбирать на новогоднюю вечеринку

Пайетки Бархат Шелк Костюмные ткани Бахрома Кружево (осторожно)

Микс текстур приветствуется (фото: instagram.com/leoniehanne)

В какой цвет нарядиться в год Тигра

Если смотреть по цветам (выбирать от себя, от настроения, от уместности):

Белый

Черный

Красный

Серебро

Золото

Глубокие цвета: винный (разные оттенки), изумруд, глубокий синий, серый графитовый

Яркие цвета: синий электрик, фуксия

Пастельные оттенки: голубой, розовый-пудровый, ванильный

Какие аксессуары выбрать в год Тигра

Стразы Перья Шелковая фактура на обуви

Пусть перед годом Водного Тигра все сияет! (фото: instagram.com/leoniehanne)

Основные маркеры новогоднего образа

Пайетки и блеск

Белый

Цвет

Костюмы

Бельевой стиль

Платья-жакеты

Бархат

Бахрома

Боа и перья

Что надеть на Новый год 2022 (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)