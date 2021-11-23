Пайетки, бархат и шелк: стилист показала, как нарядиться на Новый год 2022
Новогодняя вечеринка 2022 - не за горами! Пайетки, бархат и шелк будут главными материалами, но это далеко не все советы, которые стоит учесть перед годом Водного Тигра.
Что стоит учесть про торжественные образы, чтобы выглядеть актуально и не отставать от трендов - рассказала в своем блоге в Instagram стилист Соня Горчакова.
Мой опыт показывает, что сейчас девушки стали очень продуманными и не хотят покупать одноразовые "наряды" для новогодней ночи и предпочитают делать разумный микс или покупать долгосрочные инвестиции: костюмы, комбинезоны и платья базового направления, чтобы надевать их и в дальнейшем.
Блестки и пайетки (фото: instagram.com/leoniehanne)
В среднем, для нового года Водного Тигра эксплуатируются следующие сценарии. Если смотреть по образам:
- Вечерние black tie
- Коктейльные
- Дресси (когда одна вещь в образе "вау-нарядчина" миксуется с повседневными вещами)
- Образ из базовых вещей стилизованный в "выходной"
Какие фактуры выбирать на новогоднюю вечеринку
- Пайетки
- Бархат
- Шелк
- Костюмные ткани
- Бахрома
- Кружево (осторожно)
Микс текстур приветствуется (фото: instagram.com/leoniehanne)
В какой цвет нарядиться в год Тигра
Если смотреть по цветам (выбирать от себя, от настроения, от уместности):
- Белый
- Черный
- Красный
- Серебро
- Золото
- Глубокие цвета: винный (разные оттенки), изумруд, глубокий синий, серый графитовый
- Яркие цвета: синий электрик, фуксия
- Пастельные оттенки: голубой, розовый-пудровый, ванильный
Какие аксессуары выбрать в год Тигра
- Стразы
- Перья
- Шелковая фактура на обуви
Пусть перед годом Водного Тигра все сияет! (фото: instagram.com/leoniehanne)
Основные маркеры новогоднего образа
- Пайетки и блеск
- Белый
- Цвет
- Костюмы
- Бельевой стиль
- Платья-жакеты
- Бархат
- Бахрома
- Боа и перья
Что надеть на Новый год 2022 (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)
Раньше стилист показала, какая верхняя одежда безнадежно устарела.