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Пайетки, бархат и шелк: стилист показала, как нарядиться на Новый год 2022

Новина українською →
Вторник 23 ноября 2021 20:01
Пайетки, бархат и шелк: стилист показала, как нарядиться на Новый год 2022 Девушки предпочитают одноразовым нарядам костюмы (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Татьяна Турчаникова

Новогодняя вечеринка 2022 - не за горами! Пайетки, бархат и шелк будут главными материалами, но это далеко не все советы, которые стоит учесть перед годом Водного Тигра.

Что стоит учесть про торжественные образы, чтобы выглядеть актуально и не отставать от трендов - рассказала в своем блоге в Instagram стилист Соня Горчакова.

Мой опыт показывает, что сейчас девушки стали очень продуманными и не хотят покупать одноразовые "наряды" для новогодней ночи и предпочитают делать разумный микс или покупать долгосрочные инвестиции: костюмы, комбинезоны и платья базового направления, чтобы надевать их и в дальнейшем.

Пайетки, бархат и шелк: стилист показала, как нарядиться на Новый год 2022Блестки и пайетки (фото: instagram.com/leoniehanne)

В среднем, для нового года Водного Тигра эксплуатируются следующие сценарии. Если смотреть по образам:

  • Вечерние black tie
  • Коктейльные
  • Дресси (когда одна вещь в образе "вау-нарядчина" миксуется с повседневными вещами)
  • Образ из базовых вещей стилизованный в "выходной"

Какие фактуры выбирать на новогоднюю вечеринку

  1. Пайетки
  2. Бархат
  3. Шелк
  4. Костюмные ткани
  5. Бахрома
  6. Кружево (осторожно)

Пайетки, бархат и шелк: стилист показала, как нарядиться на Новый год 2022Микс текстур приветствуется (фото: instagram.com/leoniehanne)

В какой цвет нарядиться в год Тигра

Если смотреть по цветам (выбирать от себя, от настроения, от уместности):

  • Белый
  • Черный
  • Красный
  • Серебро
  • Золото
  • Глубокие цвета: винный (разные оттенки), изумруд, глубокий синий, серый графитовый
  • Яркие цвета: синий электрик, фуксия
  • Пастельные оттенки: голубой, розовый-пудровый, ванильный

Какие аксессуары выбрать в год Тигра

  1. Стразы
  2. Перья
  3. Шелковая фактура на обуви

Пайетки, бархат и шелк: стилист показала, как нарядиться на Новый год 2022Пусть перед годом Водного Тигра все сияет! (фото: instagram.com/leoniehanne)

Основные маркеры новогоднего образа

  • Пайетки и блеск

Пайетки, бархат и шелк: стилист показала, как нарядиться на Новый год 2022

  • Белый

Пайетки, бархат и шелк: стилист показала, как нарядиться на Новый год 2022

  • Цвет

Пайетки, бархат и шелк: стилист показала, как нарядиться на Новый год 2022

  • Костюмы

Пайетки, бархат и шелк: стилист показала, как нарядиться на Новый год 2022

  • Бельевой стиль

Пайетки, бархат и шелк: стилист показала, как нарядиться на Новый год 2022

  • Платья-жакеты

Пайетки, бархат и шелк: стилист показала, как нарядиться на Новый год 2022

  • Бархат

Пайетки, бархат и шелк: стилист показала, как нарядиться на Новый год 2022

  • Бахрома

Пайетки, бархат и шелк: стилист показала, как нарядиться на Новый год 2022

  • Боа и перья

Пайетки, бархат и шелк: стилист показала, как нарядиться на Новый год 2022

Что надеть на Новый год 2022 (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

Раньше стилист показала, какая верхняя одежда безнадежно устарела.

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