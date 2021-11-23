Паєтки, оксамит і шовк: стиліст показала, як вбратися на Новий рік 2022
Новорічна вечірка 2022 - не за горами! Паєтки, оксамит і шовк будуть головними матеріалами, але це далеко не всі поради, які варто врахувати перед роком Водного Тигра.
Що варто врахувати про урочисті образи, щоб виглядати актуально і не відставати від трендів - розповіла у своєму блозі в Instagram стиліст Соня Горчакова.
Мій досвід показує, що зараз дівчата стали дуже продуманими і не хочуть купувати одноразові "наряди" для новорічної ночі і вважають за краще робити розумний мікс або купувати довгострокові інвестиції: костюми, комбінезони та сукні базового напрямку, щоб надягати їх і надалі.
Блискітки і паєтки (фото: instagram.com/leoniehanne)
В середньому, для нового року Водного Тигра експлуатуються наступні сценарії. Якщо дивитися по образам:
- Вечірні black tie
- Коктейльні
- Дрессі (коли одна річ в образі "вау-нарядчина" міксується з повсякденними речами)
- Образ з базових речей стилізований в "вихідний"
Які фактури вибирати на новорічну вечірку
- Паєтки
- Оксамит
- Шовк
- Костюмні тканини
- Бахрома
- Мереживо (обережно)
Мікс текстур вітається (фото: instagram.com/leoniehanne)
В який колір вбратися в рік Тигра
Якщо дивитися за кольорами (обирати від себе, від настрою, від доречності):
- Білий
- Чорний
- Червоний
- Срібло
- Золото
- Глибокі кольори: винний (різні відтінки), смарагд, глибокий синій, сірий графітовий
- Яскраві кольори: синій електрик, фуксія
- Пастельні відтінки: блакитний, рожевий-пудровий, ванільний
Які аксесуари вибрати в рік Тигра
- Стрази
- Перо
- Шовкова фактура на взутті
Нехай перед роком Водного Тигра все сяє! (фото: instagram.com/leoniehanne)
Основні маркери новорічного образу
- Паєтки і блиск
- Білий
- Колір
- Костюм
- Білизняний стиль
- Сукні-жакети
- Оксамит
- Бахрома
- Боа і пір'я
Що надіти на Новий рік 2022 (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)
Раніше стиліст показала, який верхній одяг безнадійно застарів.