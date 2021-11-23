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Паєтки, оксамит і шовк: стиліст показала, як вбратися на Новий рік 2022

Новость на русском →
Вівторок 23 листопада 2021 20:01
Паєтки, оксамит і шовк: стиліст показала, як вбратися на Новий рік 2022 Дівчата віддають перевагу костюмам (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Тетяна Турчанікова

Новорічна вечірка 2022 - не за горами! Паєтки, оксамит і шовк будуть головними матеріалами, але це далеко не всі поради, які варто врахувати перед роком Водного Тигра.

Що варто врахувати про урочисті образи, щоб виглядати актуально і не відставати від трендів - розповіла у своєму блозі в Instagram стиліст Соня Горчакова.

Мій досвід показує, що зараз дівчата стали дуже продуманими і не хочуть купувати одноразові "наряди" для новорічної ночі і вважають за краще робити розумний мікс або купувати довгострокові інвестиції: костюми, комбінезони та сукні базового напрямку, щоб надягати їх і надалі.

Паєтки, оксамит і шовк: стиліст показала, як вбратися на Новий рік 2022Блискітки і паєтки (фото: instagram.com/leoniehanne)

В середньому, для нового року Водного Тигра експлуатуються наступні сценарії. Якщо дивитися по образам:

  • Вечірні black tie
  • Коктейльні
  • Дрессі (коли одна річ в образі "вау-нарядчина" міксується з повсякденними речами)
  • Образ з базових речей стилізований в "вихідний"

Які фактури вибирати на новорічну вечірку

  1. Паєтки
  2. Оксамит
  3. Шовк
  4. Костюмні тканини
  5. Бахрома
  6. Мереживо (обережно)

Паєтки, оксамит і шовк: стиліст показала, як вбратися на Новий рік 2022Мікс текстур вітається (фото: instagram.com/leoniehanne)

В який колір вбратися в рік Тигра

Якщо дивитися за кольорами (обирати від себе, від настрою, від доречності):

  • Білий
  • Чорний
  • Червоний
  • Срібло
  • Золото
  • Глибокі кольори: винний (різні відтінки), смарагд, глибокий синій, сірий графітовий
  • Яскраві кольори: синій електрик, фуксія
  • Пастельні відтінки: блакитний, рожевий-пудровий, ванільний

Які аксесуари вибрати в рік Тигра

  1. Стрази
  2. Перо
  3. Шовкова фактура на взутті

Паєтки, оксамит і шовк: стиліст показала, як вбратися на Новий рік 2022Нехай перед роком Водного Тигра все сяє! (фото: instagram.com/leoniehanne)

Основні маркери новорічного образу

  • Паєтки і блиск

Паєтки, оксамит і шовк: стиліст показала, як вбратися на Новий рік 2022

  • Білий

Паєтки, оксамит і шовк: стиліст показала, як вбратися на Новий рік 2022

  • Колір

Паєтки, оксамит і шовк: стиліст показала, як вбратися на Новий рік 2022

  • Костюм

Паєтки, оксамит і шовк: стиліст показала, як вбратися на Новий рік 2022

  • Білизняний стиль

Паєтки, оксамит і шовк: стиліст показала, як вбратися на Новий рік 2022

  • Сукні-жакети

Паєтки, оксамит і шовк: стиліст показала, як вбратися на Новий рік 2022

  • Оксамит

Паєтки, оксамит і шовк: стиліст показала, як вбратися на Новий рік 2022

  • Бахрома

Паєтки, оксамит і шовк: стиліст показала, як вбратися на Новий рік 2022

  • Боа і пір'я

Паєтки, оксамит і шовк: стиліст показала, як вбратися на Новий рік 2022

Що надіти на Новий рік 2022 (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

Раніше стиліст показала, який верхній одяг безнадійно застарів.

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