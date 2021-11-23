Паєтки, оксамит і шовк: стиліст показала, як вбратися на Новий рік 2022

Новорічна вечірка 2022 - не за горами! Паєтки, оксамит і шовк будуть головними матеріалами, але це далеко не всі поради, які варто врахувати перед роком Водного Тигра.

Що варто врахувати про урочисті образи, щоб виглядати актуально і не відставати від трендів - розповіла у своєму блозі в Instagram стиліст Соня Горчакова.

Мій досвід показує, що зараз дівчата стали дуже продуманими і не хочуть купувати одноразові "наряди" для новорічної ночі і вважають за краще робити розумний мікс або купувати довгострокові інвестиції: костюми, комбінезони та сукні базового напрямку, щоб надягати їх і надалі.

Блискітки і паєтки (фото: instagram.com/leoniehanne)

В середньому, для нового року Водного Тигра експлуатуються наступні сценарії. Якщо дивитися по образам:

Вечірні black tie

Коктейльні

Дрессі (коли одна річ в образі "вау-нарядчина" міксується з повсякденними речами)

Образ з базових речей стилізований в "вихідний"

Які фактури вибирати на новорічну вечірку

Паєтки Оксамит Шовк Костюмні тканини Бахрома Мереживо (обережно)

Мікс текстур вітається (фото: instagram.com/leoniehanne)

В який колір вбратися в рік Тигра

Якщо дивитися за кольорами (обирати від себе, від настрою, від доречності):

Білий

Чорний

Червоний

Срібло

Золото

Глибокі кольори: винний (різні відтінки), смарагд, глибокий синій, сірий графітовий

Яскраві кольори: синій електрик, фуксія

Пастельні відтінки: блакитний, рожевий-пудровий, ванільний

Які аксесуари вибрати в рік Тигра

Стрази Перо Шовкова фактура на взутті

Нехай перед роком Водного Тигра все сяє! (фото: instagram.com/leoniehanne)

Основні маркери новорічного образу

Паєтки і блиск

Білий

Колір

Костюм

Білизняний стиль

Сукні-жакети

Оксамит

Бахрома

Боа і пір'я

Що надіти на Новий рік 2022 (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)