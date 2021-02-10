В пиджаке-оверсайз и модной шапке: Белла Хадид показала стильный образ на выход

Белла Хадид показала новый модный образ, который состоял сплошь из стильных новинок. Берем на заметку лук самой успешной модели современности.

Фото своего образа младшая Хадид показала на личной странице в сети Instagram .

Белла Хадид вновь отдала дань многослойности, надев джемпер оттенка топленое молоко, розовую футболку с принтом, а также классические высокие брюки в полоску и пиджак-оверсайз. Дополнили их черная вязаная шапка (одна из самых модных сегодня) и шарф, а также черная защитная маска.

Из аксессуаров девушка подобрала пластиковые кольца, которые несколько недель назад просто взорвали сеть, металлические браслеты, серьги с жемчугом и колье. Отдельного внимания заслуживают яркие носки, которые составили отличную модную партию всему луку, добавив ему непринужденности.

Белла Хадид в новом образе (фото: instagram.com/bellahadid)

Такой смелый образ невероятно понравился фанатам Беллы. Они отставили множество приятных комментариев под галереей, написав, что она самая "модная и красивая".

Джиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)

К слову, свои новые фото выложила в сеть и старшая сестра Беллы, Джиджи Хадид. Молодая мама показала своими снимками, что уже полностью вернулась в привычную форму, надев образ total white.