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У піджаку-оверсайз і модній шапці: Белла Хадід показала стильний образ на вихід

Новость на русском → Середа 10 лютого 2021 21:22
У піджаку-оверсайз і модній шапці: Белла Хадід показала стильний образ на вихід Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Lite

Белла Хадід показала новий модний образ, який складався суцільно зі стильних новинок. Беремо на замітку лук найуспішнішої моделі сучасності.

Фото свого образу молодша Хадід показала на особистій сторінці в мережі Instagram.

Белла Хадід знову віддала данину багатошаровості, одягнувши джемпер відтінку пряжене молоко, рожеву футболку з принтом, а також класичні високі штани в смужку і піджак-оверсайз. Доповнили їх чорна в'язана шапка (одна з наймодніших сьогодні) і шарф, а також чорна захисна маска.

З аксесуарів дівчина підібрала пластикові кільця, які кілька тижнів тому просто підірвали мережа, металеві браслети, сережки з перлами і кольє. Окремої уваги заслуговують яскраві шкарпетки, які склали відмінну модну партію всьому луку, додавши йому невимушеності.

У піджаку-оверсайз і модній шапці: Белла Хадід показала стильний образ на вихідУ піджаку-оверсайз і модній шапці: Белла Хадід показала стильний образ на вихідУ піджаку-оверсайз і модній шапці: Белла Хадід показала стильний образ на вихід

Белла Хадід в новому образі (фото: instagram.com/bellahadid)

Такий сміливий образ неймовірно сподобався фанатам Белли. Вони залишили безліч приємних коментарів під галереєю, написавши, що вона найбільш "модна та красива".

У піджаку-оверсайз і модній шапці: Белла Хадід показала стильний образ на вихідУ піджаку-оверсайз і модній шапці: Белла Хадід показала стильний образ на вихідДжіджі Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)

До речі, свої нові фото виклала в мережу і старша сестра Белли, Джіджі Хадід. Молода мама показала своїми знімками, що вже повністю повернулася в звичну форму, одягнувши образ total white.

Раніше Джіджі Хадід продемонструвала світу першу обкладинку, зроблену після вагітності та пологів.

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