У піджаку-оверсайз і модній шапці: Белла Хадід показала стильний образ на вихід
Белла Хадід показала новий модний образ, який складався суцільно зі стильних новинок. Беремо на замітку лук найуспішнішої моделі сучасності.
Фото свого образу молодша Хадід показала на особистій сторінці в мережі Instagram.
Белла Хадід знову віддала данину багатошаровості, одягнувши джемпер відтінку пряжене молоко, рожеву футболку з принтом, а також класичні високі штани в смужку і піджак-оверсайз. Доповнили їх чорна в'язана шапка (одна з наймодніших сьогодні) і шарф, а також чорна захисна маска.
З аксесуарів дівчина підібрала пластикові кільця, які кілька тижнів тому просто підірвали мережа, металеві браслети, сережки з перлами і кольє. Окремої уваги заслуговують яскраві шкарпетки, які склали відмінну модну партію всьому луку, додавши йому невимушеності.
Белла Хадід в новому образі (фото: instagram.com/bellahadid)
Такий сміливий образ неймовірно сподобався фанатам Белли. Вони залишили безліч приємних коментарів під галереєю, написавши, що вона найбільш "модна та красива".
Джіджі Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)
До речі, свої нові фото виклала в мережу і старша сестра Белли, Джіджі Хадід. Молода мама показала своїми знімками, що вже повністю повернулася в звичну форму, одягнувши образ total white.
Раніше Джіджі Хадід продемонструвала світу першу обкладинку, зроблену після вагітності та пологів.