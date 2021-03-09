UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В плаще на голое тело: Ирина Шейк демонстрирует точеную фигуру в горячем образе

Автор: Lite

Ирина Шейк показала своим подписчикам новое фото, на котором примерила вещи от своего давнего друга и любимого дизайнера Рикардо Тиши.

Фото она запостила в личном блоге, вызвав целую волну обсуждений.

Ирина позирует в объемном трехцветном кожаном плаще, который надела прямо на голое тело. Потому на картинке красуются ее полуобнаженные бедра и грудь. Образ дополнила повязка на голове, а также яркий макияж с густо подведенными глазами. Выглядит модель невероятно стильно и соблазнительно.

Ирина Шейк для глянца (фото: instagram.com/irinashayk)

Мартовская обложка издания The Sunday Times Style получила массу приятных отзывов от поклонников Ирины. В интервью Шейк рассказала том, как она поднялась на вершину модельного мира.

"В моде люди предъявляют к вам претензии: "Она купальник, она - Sports Illustrated". И тогда люди не хотят прикасаться к вам, потому что они говорят: "О, она слишком сексуальна. Я слышала, как многие люди говорят: "Вы никогда не сделаете эту обложку, вы никогда не сделаете эту кампанию". Вы учитесь принимать людей, которые говорят вам "нет". И не расстраиваться", - говорит Ирина.

Ранее мы писали, что Ирина Шейк вышла на улицы Нью-Йорка в образе интеллектуалки, покорив мир.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины модамодельИрина Шейк
Читайте также
Красивее с каждым днем: Ким Кардашьян покорила идеальной фигурой в изысканном образе
Ботфорты и мини-платье: Кайли Дженнер блистает в смелом total pink образе
Прогноз погоды