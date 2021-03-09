У плащі на голе тіло: Ірина Шейк демонструє витончену фігуру в гарячому образі

Ірина позує в об'ємному триколірному шкіряному плащі, який одягла прямо на голе тіло. Тому на зображенні красуються її напівоголені стегна і груди. Образ доповнила пов'язка на голові, а також яскравий макіяж з густо підведеними очима. Виглядає модель неймовірно стильно і спокусливо.

Ірина Шейк для глянцю (фото: instagram.com/irinashayk)

Березнева обкладинка видання The Sunday Times Style отримала масу приємних відгуків від шанувальників Ірини. В інтерв'ю Шейк розповіла про те, як вона піднялася на вершину модельного світу.

"В моді люди пред'являють до вас претензії: "Вона купальник, вона - Sports Illustrated". І тоді люди не хочуть торкатися до вас, бо вони кажуть: "О, вона дуже сексуальна. Я чула, як багато людей кажуть: "Ви ніколи не зробите цю обкладинку, ви ніколи не зробите цю кампанію". Ви вчитеся приймати людей, які говорять вам "ні". І не турбуватися", - каже Ірина.