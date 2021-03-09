RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У плащі на голе тіло: Ірина Шейк демонструє витончену фігуру в гарячому образі

Автор: Lite

Ірина Шейк показала своїм послудовувачам нове фото, на якому приміряла речі від свого давнього друга і улюбленого дизайнера Рікардо Тиші.

Фото вона запостила в особистому блозі, викликавши цілу хвилю обговорень.

Ірина позує в об'ємному триколірному шкіряному плащі, який одягла прямо на голе тіло. Тому на зображенні красуються її напівоголені стегна і груди. Образ доповнила пов'язка на голові, а також яскравий макіяж з густо підведеними очима. Виглядає модель неймовірно стильно і спокусливо.

Ірина Шейк для глянцю (фото: instagram.com/irinashayk)

Березнева обкладинка видання The Sunday Times Style отримала масу приємних відгуків від шанувальників Ірини. В інтерв'ю Шейк розповіла про те, як вона піднялася на вершину модельного світу.

"В моді люди пред'являють до вас претензії: "Вона купальник, вона - Sports Illustrated". І тоді люди не хочуть торкатися до вас, бо вони кажуть: "О, вона дуже сексуальна. Я чула, як багато людей кажуть: "Ви ніколи не зробите цю обкладинку, ви ніколи не зробите цю кампанію". Ви вчитеся приймати людей, які говорять вам "ні". І не турбуватися", - каже Ірина.

Раніше ми писали, що Ірина Шейк вийшла на вулиці Нью-Йорка в образі інтелектуалки, підкоривши світ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України модамодельІрина Шейк
Читайте також
Красивіша з кожним днем: Кім Кардашьян підкорила ідеальною фігурою у вишуканому образі
Ботфорти і міні-сукня: Кайлі Дженнер блищить в сміливому total pink образі
Прогноз погоди