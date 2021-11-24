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Не только платье: Кайя Гербер показала 10 блестящих новогодних образов

Автор: RBC.UA

Кайя Гербер украсила новую обложку американского глянцевого журнала Elle. Для съемки юной наследнице Синди Кроуфорд подготовили несколько образов, каждый из которых может стать отличной альтернативой традиционному платью.

Любуемся продуманными луками и ищем вдохновение для своих вечеринок.

В сезон рождественских вечеринок подбор нарядов особенно актуален. А потому для Кайи выбрали сразу 9 образов на основе последних коллекций известных домов. Помимо классических для зимней поры новогодних платьев в пайетках, стилисты предложили смокинги, брючные костюмы-оверсайз, тонкие кружевные платья и максимально сексуальные наряды, которые подойдут для праздничной ночи с любимыми. Самые стильные сочетания и свежие идеи перед вами!

Кайя Гербер в новой съемке (фото: instagram.com/elleusa)

Напомним, ранее 55-летняя Синди Кроуфорд и 20-летняя Кайя вышли в свет вместе.

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