Не только платье: Кайя Гербер показала 10 блестящих новогодних образов

Кайя Гербер украсила новую обложку американского глянцевого журнала Elle. Для съемки юной наследнице Синди Кроуфорд подготовили несколько образов, каждый из которых может стать отличной альтернативой традиционному платью.
Любуемся продуманными луками и ищем вдохновение для своих вечеринок.
В сезон рождественских вечеринок подбор нарядов особенно актуален. А потому для Кайи выбрали сразу 9 образов на основе последних коллекций известных домов. Помимо классических для зимней поры новогодних платьев в пайетках, стилисты предложили смокинги, брючные костюмы-оверсайз, тонкие кружевные платья и максимально сексуальные наряды, которые подойдут для праздничной ночи с любимыми. Самые стильные сочетания и свежие идеи перед вами!
Напомним, ранее 55-летняя Синди Кроуфорд и 20-летняя Кайя вышли в свет вместе.