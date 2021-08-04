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Платье-комбинация и каблуки: Барбара Палвин покорила фигурой в безупречном летнем образе

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Миконос, Среда 04 августа 2021 20:32
Платье-комбинация и каблуки: Барбара Палвин покорила фигурой в безупречном летнем образе Барбара Палвин (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: RBC.UA

Барбара Палвин показала еще один аутфит со своего отдыха в Греции. Девушка в последнее время обожает платья, и не зря. Они делают образ женственным и легким, а также подчеркивают заметно постройневшую фигуру супермодели.

Новый лук Барабара посвятила одному из самых модных этим летом платью в бельевом стиле.

Барбара Палвин позирует в бледно-зеленом платье на тонких бретельках и с мелким цветочным принтом. Украшенное высоким разрезом по ноге, оно сделало пропорции фигуры супермодели просто совершенными. Дополнили лук коричневые мюли-вьетнамки, которые Палвин взяла в качестве универсальной обуви под все свои образы. Из аксессуаров Барбара прихватила сумку в тон обуви и изысканную цепочку с подвеской.

Платье-комбинация и каблуки: Барбара Палвин покорила фигурой в безупречном летнем образеПлатье-комбинация и каблуки: Барбара Палвин покорила фигурой в безупречном летнем образеБарбара Палвин в новом образе (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

И хотя в таком наряде вполне можно было отправиться на свидание, девушка отправилась на вертолетную площадку. Она показала фанатам восхитительные кадры, сделанные с высоты. Таким необычным досугом Барабара завершила свой отдых на Миконосе, но пообещала вернуться при первой возможности.

Ранее мы писали, что Палвин показала идеальный аутфит на вечер.

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