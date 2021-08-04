Платье-комбинация и каблуки: Барбара Палвин покорила фигурой в безупречном летнем образе

Барбара Палвин показала еще один аутфит со своего отдыха в Греции. Девушка в последнее время обожает платья, и не зря. Они делают образ женственным и легким, а также подчеркивают заметно постройневшую фигуру супермодели.

Барбара Палвин позирует в бледно-зеленом платье на тонких бретельках и с мелким цветочным принтом. Украшенное высоким разрезом по ноге, оно сделало пропорции фигуры супермодели просто совершенными. Дополнили лук коричневые мюли-вьетнамки, которые Палвин взяла в качестве универсальной обуви под все свои образы. Из аксессуаров Барбара прихватила сумку в тон обуви и изысканную цепочку с подвеской.

Барбара Палвин в новом образе (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

И хотя в таком наряде вполне можно было отправиться на свидание, девушка отправилась на вертолетную площадку. Она показала фанатам восхитительные кадры, сделанные с высоты. Таким необычным досугом Барабара завершила свой отдых на Миконосе, но пообещала вернуться при первой возможности.