Платье макси и кеды: Эмили Ратаковски демонстрирует образ на каждый день

Эмили Ратаковски в последнее время делает мало постов в своем блоге сети Instagram. Периодически, впрочем, радуя фолловеров луками, которые постит в сториз.

Новый из них молодая мама и счастливая жена продемонстрировала в блоге несколько часов назад. И мимо него сложно пройти!

Эмили выбрала для прогулки платье макси кирпичного оттенка из тонкого трикотажа. С длинными рукавами, разрезом с рядом пуговиц и отложным воротом, оно выглядело комфортно и стильно одновременно. Дополнили его классические белые кеды, а также синяя сумочка с принтом питона. Из аксессуаров бизнесвумен предпочла колье в виде цепи, которое по-прежнему не теряет актуальности, а также пару золотых колец.

Эмили Ратаковски в новом образе (фото: instagram.com/emrata)

Эмили позирует в своем доме перед выходом. Она оставила волосы влажными, а макияж сделала нейтральным. Такой образ - ненавязчивый и стильный - очень к лицу Эмили и точно стоит взять на вооружение этой осенью.