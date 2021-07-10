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Чтобы не укоротить себе ноги: стилист показала, с чем носить брюки-палаццо

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Суббота 10 июля 2021 11:01
Чтобы не укоротить себе ноги: стилист показала, с чем носить брюки-палаццо Брюки-палаццо отлично смотрятся практически на любом типе фигуры (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Брюки-палаццо в этом сезоне полюбили фэшн-блогеры, стилисты, инфлюенсеры и вообще все, кто привык быть в тренде. Правда, этот вид одежды несет в себе угрозу - если штаны подобрать неправильно, они могут визуально укоротить ноги.

Стилист Ксения Господинова в своем Instagram рассказала, с чем сочетать брюки-палаццо, чтобы они играли за, а не против вас.

С чем носить брюки-палаццо? ⠀

Палаццо - это широкие от бедра брюки в пол с завышенной талией и расклешенные по всей длине.

С чем носить из одежды?

Вариантов верха может быть много: водолазки, блузы, рубашки, осенью - объемные свитера, джемперы. Чтобы силуэт смотрелся гармонично, лучше обозначать талию.

Чтобы не укоротить себе ноги: стилист показала, с чем носить брюки-палаццо

Брюки-палаццо могу "укоротить ноги", если посадка будет выбрана неправильно (фото: instagram.com/hoskelsa)

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С чем носить из обуви?

Варианты обуви: с ботильонами на каблуке или лодочками, с кедами или кроссовками. Даже с ботинками на плоском ходу носить тоже можно, но следите за посадкой - лучше, чтобы она была средняя или высокая, чтоб визуально не укоротить себе ноги.

Чтобы не укоротить себе ноги: стилист показала, с чем носить брюки-палаццо

Брюки-палаццо отлично смотрятся с топами и пиджаками (фото: instagram.com/hoskelsa)

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