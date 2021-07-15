ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Сукня-ночнушка: стиліст показала, як вибрати комбінацію, щоб вона добре сиділа

Новость на русском →
Четвер 15 липня 2021 18:08
Сукня-ночнушка: стиліст показала, як вибрати комбінацію, щоб вона добре сиділа У сукні-ночнушке можна куди завгодно - хоч в ресторан, хоч на прогулянку (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Автор: Тетяна Турчанікова

Розгулювати в комбінації за межами спальні в 2021 стало абсолютно нормальним явищем. Піжамний стиль давно увірвався на вулиці міста, тож у ресторан в ночнушці - теж можна.

Про це розповіла у своєму блозі в Instagram Зоя Паніна.

Сукня-ночнушка, іншими словами - сукня-комбінація - це ідеальна літня уніформа! Легка і ніжна, вона не сковує наші рухи і охолоджує ніжними дотиками. А ще вона відмінно підходить для подорожей, бо займає мінімум місця у валізі - перевантаження нам не загрожує.

З чим носити - таке питання не стане, на виході ви отримаєте мільйон різних образів, які дивно фотогенічно виглядають в Instagram.

Сукня-ночнушка: стиліст показала, як вибрати комбінацію, щоб вона добре сиділаУ такій сукні ви будете зіркою на будь-якій вечірці (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Як вибрати і як носити сукню-комбінацію

Насамперед зверніть увагу на тканину. Вона не повинна м'ятися, просто тому, що ви присіли в кафе.

Сукня-ночнушка: стиліст показала, як вибрати комбінацію, щоб вона добре сиділа

Влітку 2021 вибирайте моделі без зайвих деталей, мінімалізм - в тренді.

Сукня-ночнушка: стиліст показала, як вибрати комбінацію, щоб вона добре сиділа

Це плаття зажадає практично ідеальних форм, так що оцініть себе в примірювальній злегка критично - якщо вам не подобається ваш вид на всі сто, вибирайте більш щільну тканину.

Сукня-ночнушка: стиліст показала, як вибрати комбінацію, щоб вона добре сиділа

Таке плаття можна носити з жакетом або сорочкою.

Щоб не вкоротити собі ноги: стиліст показала, з чим носити штани-палаццо

Сукня-ночнушка: стиліст показала, як вибрати комбінацію, щоб вона добре сиділа

Не забувайте про вишукані аксесуари.

Сукня-ночнушка: стиліст показала, як вибрати комбінацію, щоб вона добре сиділа

Варіант на кожен день - не бійтеся міксувати плаття зі звичними речами, наприклад, футболками.

Сукня-ночнушка: стиліст показала, як вибрати комбінацію, щоб вона добре сиділа

Як вибрати і носити сукню-комбінацію (фото: instagram.com/ya_zoya)

Раніше стиліст показала, з чим носити атласну спідницю цього літа, топ вигідних комбінацій.

Читайте LITE в Google News
стиль мода стилист
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Синоптики розповіли, коли в Україні закінчиться спека: точна дата
Синоптики розповіли, коли в Україні закінчиться спека: точна дата