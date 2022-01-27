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Платья-бодиконы и секси-комбинезоны: 8 образов из кутюрной коллекции Jean Paul Gaultier, которые можно носить в обычной жизни

Автор: Ольга Турчаникова

Новая коллекция Jean Paul Gaultier Couture, представленная на Неделе высокой моды, была создана Гленном Мартенсоном, бельгийским дизайнером и креативным директором Y/Project и Diesel.

В ней удачно сочетались как фантазийные наряды, присущие дому, так и комфортные, которые мы можем смело "прихватить" в обычную жизнь.

Открыли показ платья-бодиконы с полосатым принтом, которые сейчас на пике популярности. Похожие носят Ким Кардашьян и новая возлюбленная Канье Уэста Джулия Фокс. Еще одна страсть всех модных девушек планеты этой зимой - соблазнительные макси, которые Мартенс предпочел видеть тигровой расцветки, а также крупной вязки.

Не обошлось без роскошных платьев из невесомого шифона – такие образы могут стать вдохновением невестам. А также денима, который мастер дополнил утягивающими топами и корсетами.

Ниже – топ-8 образов, которые отлично впишутся в повседневный гардероб или помогут выбрать наряд на выход.

Образы из коллекции Jean Paul Gaultier Couture (фото: instagram.com/jeanpaulgaultier)

Также смотрите самые яркие образы кутюрной коллекции Valentino.

Ранее мы писали, как прошли показы Schiaparelli, Dior и других домов на Неделе высокой моды в Париже. А также, какие образы продемонстрировал дом Chanel.

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