Сукні-бодікони і сексі-комбінезони: 8 образів з кутюрної колекції Jean Paul Gaultier, які можна носити в звичайному житті

Відкрили показ сукні-бодікони зі смугастим принтом, які зараз на піку популярності. Схожі носять Кім Кардашьян і нова кохана Каньє Уеста Джулія Фокс. Ще одна пристрасть всіх модних дівчат планети цієї зими – спокусливі максі, які Мартенс зробив яскравого тигрового забарвлення, а також грубої в'язки.

Не обійшлося без розкішних суконь з невагомого шифону – такі образи можуть стати натхненням нареченим. А також деніму, який майстер доповнив стягуючими топами і корсетами.

Нижче – топ-8 образів, які чудово впишуться у повсякденний гардероб або допоможуть вибрати вбрання на вихід.

Образи з колекції Jean Paul Gaultier Couture (фото: instagram.com/jeanpaulgaultier)