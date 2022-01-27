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Сукні-бодікони і сексі-комбінезони: 8 образів з кутюрної колекції Jean Paul Gaultier, які можна носити в звичайному житті

Автор: Ольга Турчанікова

Нова колекція Jean Paul Gaultier Couture, представлена на Тижні високої моди, була створена Гленном Мартенсоном, бельгійським дизайнером і креативним директором Y / Project і Diesel.

У ній вдало поєдналися як фантазійні вбрання, властиві дому, так і комфортні, які ми можемо сміливо "прихопити" в звичайне життя.

Відкрили показ сукні-бодікони зі смугастим принтом, які зараз на піку популярності. Схожі носять Кім Кардашьян і нова кохана Каньє Уеста Джулія Фокс. Ще одна пристрасть всіх модних дівчат планети цієї зими – спокусливі максі, які Мартенс зробив яскравого тигрового забарвлення, а також грубої в'язки.

Не обійшлося без розкішних суконь з невагомого шифону – такі образи можуть стати натхненням нареченим. А також деніму, який майстер доповнив стягуючими топами і корсетами.

Нижче – топ-8 образів, які чудово впишуться у повсякденний гардероб або допоможуть вибрати вбрання на вихід.

Образи з колекції Jean Paul Gaultier Couture (фото: instagram.com/jeanpaulgaultier)

Також дивіться найяскравіші образи кутюрної колекції Valentino.

Раніше ми писали, як пройшли покази Schiaparelli, Dior та інших будинків на Тижні високої моди в Парижі. А також, які образи продемонстрував будинок Chanel.

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