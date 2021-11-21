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Платья на осень и зиму: стилист показала 8 главных трендов этого сезона

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Воскресенье 21 ноября 2021 11:04
Платья на осень и зиму: стилист показала 8 главных трендов этого сезона Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Платье - незаменимая вещь в модном гардеробе нынешней осенью и зимой. Миди и макси-длины, кожаные, трикотажные, из твида и шифона, в спортивном стиле и с блеском, с вырезами и плиссировкой - на любой вкус и фигуру найдется модное платье.

Стилист Ольга Ким показала в Instagram актуальные модели, которые будут в тренде зимой 2021-22.

ТРИКОТАЖНЫЕ ПЛАТЬЯ-СВИТЕРЫ

Самые "горяченькие модели":

  • Для тех, кто НЕ прогуливал фитнесс - платья с облеганием и плавным расширением к низу, смотрится женственно, могут быть с разрезом.
  • Для прогульщиков - платья прямого кроя свободные, но при желании можно добавить к ним ремень. Длина мини, миди, макси.
  • Из модных фишек - ворот на молнии, ворот-поло

Платья на осень и зиму: стилист показала 8 главных трендов этого сезона


ЖЕНСТВЕННЫЙ СИЛУЭТ

Сейчас в модном мире сосуществует оверсайз (аминь) и силуэт, подчеркивающий фигуру. Причем даже если у вас есть бочка и животик, у вас есть из чего выбрать - не единым платьем-лапшой богат модный олимп. Например платье-пиджак превосходно моделирует фигуру даже с нюансами благодаря плотной ткани и вырезу.

Также присмотритесь к платьям с акцентными вытачками, складками у талии.

Платья на осень и зиму: стилист показала 8 главных трендов этого сезона

LBD

Маленькое черное платье возвращается, особенно рекомендую присмотреться к силуэту в духе 60х

Платья на осень и зиму: стилист показала 8 главных трендов этого сезона

ВОРОТНИЧКИ, СИЛУЭТ БЕЙБИ-ДОЛЛ

Если вы романтичная душа - берите на заметку. Не обязательно в длине мини, в миди тоже можно найти.

Платья на осень и зиму: стилист показала 8 главных трендов этого сезона

САРАФАНЫ

Обожаю за практичность.

Платья на осень и зиму: стилист показала 8 главных трендов этого сезона

ВЫРЕЗЫ И РАЗРЕЗЫ

Популярные формы - квадратный вырез, на одно плечо, фигурный, разрез над линией груди.

Платья на осень и зиму: стилист показала 8 главных трендов этого сезона

ЭКОКОЖА

Очень актуальна. Тут все индивидуально - кому-то в них жарко, кому-то норм. Я отлично ношу кожаные юбки даже в офис, платья пока не носила - личного опыта нет.

Платья на осень и зиму: стилист показала 8 главных трендов этого сезона

СВОБОДНЫЙ СИЛУЭТ И МЕЛКИЙ ПРИНТ

Практичные и универсальные платья, их можно обыграть как в нарядном варианте, так и на повседнев. Отлично дружат с объемными свитерами, кардиганами.

Платья на осень и зиму: стилист показала 8 главных трендов этого сезонаИллюстративное фото (pexels.com)

Ранее стилист рассказала, какие шубы уже неактуальны зимой 2022.

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