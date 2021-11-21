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Сукні на осінь і зиму: стиліст показала 8 головних трендів цього сезону

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Неділя 21 листопада 2021 11:04
Сукні на осінь і зиму: стиліст показала 8 головних трендів цього сезону Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Сукня - незамінна річ в модному гардеробі нинішньої осені і взимку. Міді і максі-довжини, шкіряні, трикотажні, з твіду і шифону, в спортивному стилі і з блиском, з вирізами і плісировкою - на будь-який смак і фігуру знайдеться модне плаття.

Стиліст Ольга Кім показала в Instagram актуальні моделі, які будуть в тренді взимку 2021-22.

ТРИКОТАЖНІ СУКНІ-СВЕТРИ

Самі "гаряченькі моделі":

  • Для тих, хто не прогулював фітнес - сукні з обляганням і плавним розширенням до низу, виглядає жіночно, можуть бути з розрізом.
  • Для прогульників - сукні прямого крою вільні, але при бажанні можна додати до них ремінь. Довжина міні, міді, максі.
  • З модних фішок - воріт на блискавці, воріт-поло

Сукні на осінь і зиму: стиліст показала 8 головних трендів цього сезону


ЖІНОЧНИЙ СИЛУЕТ

Зараз в модному світі співіснує оверсайз (амінь) і силует, що підкреслює фігуру. Причому навіть якщо у вас є бочка і животик, у вас є з чого вибрати - не єдиним платтям-локшиною багатий модний Олімп. Наприклад, плаття-піджак чудово моделює фігуру навіть з нюансами завдяки щільній тканині і вирізу.

Також придивіться до суконь з акцентними витачками, складками у талії.

Сукні на осінь і зиму: стиліст показала 8 головних трендів цього сезону

LBD

Маленьке чорне плаття повертається, особливо рекомендую придивитися до силуету в дусі 60х

Сукні на осінь і зиму: стиліст показала 8 головних трендів цього сезону

КОМІРЦІ, СИЛУЕТ БЕЙБІ-ДОЛ

Якщо ви романтична душа - беріть на замітку. Не обов'язково в довжині міні, в міді теж можна знайти.

Сукні на осінь і зиму: стиліст показала 8 головних трендів цього сезону

САРАФАН

Обожнюю за практичність.

Сукні на осінь і зиму: стиліст показала 8 головних трендів цього сезону

ВИРІЗИ І РОЗРІЗИ

Популярні форми - квадратний виріз, на одне плече, фігурний, розріз над лінією грудей.

Сукні на осінь і зиму: стиліст показала 8 головних трендів цього сезону

Екошкіра

Дуже актуальна. Тут все індивідуально - комусь в них жарко, комусь норм. Я відмінно ношу шкіряні спідниці навіть в офіс, сукні поки не носила - особистого досвіду немає.

Сукні на осінь і зиму: стиліст показала 8 головних трендів цього сезону

ВІЛЬНИЙ СИЛУЕТ І ДРІБНИЙ ПРИНТ

Практичні і універсальні сукні, їх можна обіграти як в ошатному варіанті, так і на повсякденний. Відмінно дружать з об'ємними светрами, кардіганами.

Сукні на осінь і зиму: стиліст показала 8 головних трендів цього сезонуІлюстративне фото (pexels.com)

Раніше стиліст розповіла, які шуби вже неактуальні взимку 2022.

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