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Чому я не стильна: найпопулярніші помилки в гардеробі

Новость на русском → Неділя 20 вересня 2020 12:09
Чому я не стильна: найпопулярніші помилки в гардеробі Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Стиліст розповіла, як часто ми самі псуємо собі образ

Дівчата нерідко начебто розуміють, що виглядають не дуже стильно, але не можуть зрозуміти, чому. Розібратися в цьому питанні, а також інакше поглянути на вміст шафи і свій підхід до створення образів вирішила стиліст Анна Пономаренко.

На своїй сторінці в Instagram модний експерт перерахувала найпопулярніші помилки в гардеробі, яких потрібно уникати.

Низька якість речей: одяг з популярних магазинів на кшталт Bershka, Pull&Bear, Terranova і їм подібних не розрахована на тривалу експлуатацію, а тому вони швидко втрачають форму, нитки розпускаються і вони стають більше схожі на ганчірки. Такий одяг здатний зіпсувати будь-який образ і справляє саме таке враження.

Чому я не стильна: найпопулярніші помилки в гардеробі

Застарілий фасон: сукні та блузки, які ви носили 10-15 років тому, як правило, виглядають сумно в сучасному контексті. Стиль - це персональне прочитання сучасних тенденцій. Речі, відповідно, також мають бути сучасними.

Чому я не стильна: найпопулярніші помилки в гардеробі

Застарілі комбінації: сорочка і брюки, плаття і жакет від одного костюма тільки так, як продали в магазині і т. д. Стиль це також вміння цікаво надягати звичайні речі, додавати аксесуари і деталі.

Чому я не стильна: найпопулярніші помилки в гардеробі

Недоречні речі: сукня в офіс з несподіваним вирізом, блузка з чорним мереживом для робочих зустрічей тощо. Поняття доречності на наших теренах дуже розпливчасто, варто тільки подивитися в чому депутати ходять до Ради. Тим не менш, розуміти, які речі де краще виглядають, потрібно.

Чому я не стильна: найпопулярніші помилки в гардеробі

Псевдожіночні речі: це моя "улюблена" категорія. В неї потрапляють сукні-футляри з рясною фурнітурою, мереживне божевілля, спідниці в підлогу зразка 2012 року і т. п. У 99% випадків вони виглядають не спокусливо, а відчайдушно.

Чому я не стильна: найпопулярніші помилки в гардеробі

⠀Ілюстративне фото (instagram.com/annponka_stylist)

Нагадаємо, що раніше стиліст Катрін Дойл назвала найпопулярніші відтінки осені-зими 2020 в одязі.

До речі, стиліст Карина Каприэлова навчила правильно носити речі-оверсайз.

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