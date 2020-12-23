Что подарить: стилист назвала лучшие подарки для женщин на Новый год
Лучшие подарки к Новому году (pixabay.com/)
Украинский дизайнер Андре Тан считает, что иногда не стоит доверять... собственному вкусу, чтобы не опозориться на празднике. Он дал конкретные примеры, как стоит и как не стоит одеваться на встречу Нового года с коллегами.
А вот что подарить на праздники? Вечный вопрос! Обычно раздумья заканчиваются покупкой кружки и разочарованием того, кто ее получил в сотый раз. Так что стилист Анна Пономаренко назвала свои примеры лучших подарков для женщин.
Список для тех, кто еще ничего не купил, потому что любит все делать последний момент.
- "Книги. Я искренне убеждена, что это отличный подарок. Мотивационные, профессиональные, иллюстрированные, общеобразовательные и художественные - выбирайте любые.
- Косметика. Набор с кремом для рук и бальзамом для губ в красивой коробке - всегда хорошая идея. А вот гели для душа, кремы для лица и все, то есть то, что подбирается индивидуально, так себе вариант.
- Аромат. Если вы знаете, что человек хотел именно этот, тогда вперед.
- Украшения. Аксессуары для разных характеров и образа жизни, ювелирные и бижутерия, минималистичные украшения из серебра, украшения с натуральными камнями, при желании, можно подобрать украшение на любой вкус.
- Набор наклеек. Мотивационные надписи для каждой девочки - если хочется поднять настроение и нужно сделать не подарок, а просто милый знак внимания.
- Подарочный сертификат. Например, на шопинг-терапию или разбор гардероба... Кому чего хочется", - посоветовала стилистка.
Напомним, что стилистка Анна Пономаренко недавно рассказала, какая вещь точно будет актуальной всегда. Подходит каждому и в нее можно нарядиться куда угодно.