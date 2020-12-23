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Что подарить: стилист назвала лучшие подарки для женщин на Новый год

Новина українською → Среда 23 декабря 2020 10:21
Что подарить: стилист назвала лучшие подарки для женщин на Новый год Лучшие подарки к Новому году (pixabay.com/)
Автор: Татьяна Турчаникова

Украинский дизайнер Андре Тан считает, что иногда не стоит доверять... собственному вкусу, чтобы не опозориться на празднике. Он дал конкретные примеры, как стоит и как не стоит одеваться на встречу Нового года с коллегами.

А вот что подарить на праздники? Вечный вопрос! Обычно раздумья заканчиваются покупкой кружки и разочарованием того, кто ее получил в сотый раз. Так что стилист Анна Пономаренко назвала свои примеры лучших подарков для женщин.

Что подарить: стилист назвала лучшие подарки для женщин на Новый годСписок для тех, кто еще ничего не купил, потому что любит все делать последний момент.

  • "Книги. Я искренне убеждена, что это отличный подарок. Мотивационные, профессиональные, иллюстрированные, общеобразовательные и художественные - выбирайте любые.
  • Косметика. Набор с кремом для рук и бальзамом для губ в красивой коробке - всегда хорошая идея. А вот гели для душа, кремы для лица и все, то есть то, что подбирается индивидуально, так себе вариант.
  • Аромат. Если вы знаете, что человек хотел именно этот, тогда вперед.
  • Украшения. Аксессуары для разных характеров и образа жизни, ювелирные и бижутерия, минималистичные украшения из серебра, украшения с натуральными камнями, при желании, можно подобрать украшение на любой вкус.
  • Набор наклеек. Мотивационные надписи для каждой девочки - если хочется поднять настроение и нужно сделать не подарок, а просто милый знак внимания.
  • Подарочный сертификат. Например, на шопинг-терапию или разбор гардероба... Кому чего хочется", - посоветовала стилистка.

Напомним, что стилистка Анна Пономаренко недавно рассказала, какая вещь точно будет актуальной всегда. Подходит каждому и в нее можно нарядиться куда угодно.

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