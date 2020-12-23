Что подарить: стилист назвала лучшие подарки для женщин на Новый год

Украинский дизайнер Андре Тан считает, что иногда не стоит доверять... собственному вкусу, чтобы не опозориться на празднике. Он дал конкретные примеры, как стоит и как не стоит одеваться на встречу Нового года с коллегами.

А вот что подарить на праздники? Вечный вопрос! Обычно раздумья заканчиваются покупкой кружки и разочарованием того, кто ее получил в сотый раз. Так что стилист Анна Пономаренко назвала свои примеры лучших подарков для женщин.

Список для тех, кто еще ничего не купил, потому что любит все делать последний момент.

"Книги. Я искренне убеждена, что это отличный подарок. Мотивационные, профессиональные, иллюстрированные, общеобразовательные и художественные - выбирайте любые.

Я искренне убеждена, что это отличный подарок. Мотивационные, профессиональные, иллюстрированные, общеобразовательные и художественные - выбирайте любые. Косметика. Набор с кремом для рук и бальзамом для губ в красивой коробке - всегда хорошая идея. А вот гели для душа, кремы для лица и все, то есть то, что подбирается индивидуально, так себе вариант.

Набор с кремом для рук и бальзамом для губ в красивой коробке - всегда хорошая идея. А вот гели для душа, кремы для лица и все, то есть то, что подбирается индивидуально, так себе вариант. Аромат. Если вы знаете, что человек хотел именно этот, тогда вперед.

Если вы знаете, что человек хотел именно этот, тогда вперед. Украшения. Аксессуары для разных характеров и образа жизни, ювелирные и бижутерия, минималистичные украшения из серебра, украшения с натуральными камнями, при желании, можно подобрать украшение на любой вкус.

Аксессуары для разных характеров и образа жизни, ювелирные и бижутерия, минималистичные украшения из серебра, украшения с натуральными камнями, при желании, можно подобрать украшение на любой вкус. Набор наклеек. Мотивационные надписи для каждой девочки - если хочется поднять настроение и нужно сделать не подарок, а просто милый знак внимания.

Мотивационные надписи для каждой девочки - если хочется поднять настроение и нужно сделать не подарок, а просто милый знак внимания. Подарочный сертификат. Например, на шопинг-терапию или разбор гардероба... Кому чего хочется", - посоветовала стилистка.

Напомним, что стилистка Анна Пономаренко недавно рассказала, какая вещь точно будет актуальной всегда. Подходит каждому и в нее можно нарядиться куда угодно.