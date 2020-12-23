Що подарувати: стиліст назвала найкращі подарунки для жінок на Новий рік

Український дизайнер Андре Тан вважає, що іноді не варто довіряти... власним смаком, щоб не зганьбитися на святі. Він дав конкретні приклади, як варто і як не варто одягатися на зустріч Нового року з колегами.

А ось що подарувати на свята? Вічне питання! Зазвичай роздуми закінчуються покупкою кружки і розчаруванням того, хто її отримав в сотий раз. Так що стиліст Анна Пономаренко назвала свої приклади кращих подарунків для жінок.

Список для тих, хто ще нічого не купив, тому що любить все робити в останній момент.

"Книги. Я щиро переконана, що це відмінний подарунок. Мотиваційні, професійні, ілюстровані, загальноосвітні та мистецькі - вибирайте будь-які.

Я щиро переконана, що це відмінний подарунок. Мотиваційні, професійні, ілюстровані, загальноосвітні та мистецькі - вибирайте будь-які. Косметика. Набір з кремом для рук і бальзамом для губ в красивій коробці - завжди гарна ідея. А ось гелі для душу, креми для обличчя і все те, що підбирається індивідуально, так собі варіант.

Набір з кремом для рук і бальзамом для губ в красивій коробці - завжди гарна ідея. А ось гелі для душу, креми для обличчя і все те, що підбирається індивідуально, так собі варіант. Аромат. Якщо ви знаєте, що людина хотіла саме цей, тоді вперед.

Якщо ви знаєте, що людина хотіла саме цей, тоді вперед. Прикраси. Аксесуари для різних характерів і способу життя, ювелірні та біжутерія, мінімалістичні прикраси зі срібла, прикраси з натуральними каменями, при бажанні, можна підібрати прикрасу на будь-який смак.

Аксесуари для різних характерів і способу життя, ювелірні та біжутерія, мінімалістичні прикраси зі срібла, прикраси з натуральними каменями, при бажанні, можна підібрати прикрасу на будь-який смак. Набір наклейок. Мотиваційні написи для кожної дівчинки - якщо хочеться підняти настрій і потрібно зробити не подарунок, а просто милий знак уваги.

Мотиваційні написи для кожної дівчинки - якщо хочеться підняти настрій і потрібно зробити не подарунок, а просто милий знак уваги. Подарунковий сертифікат. Наприклад, на шопінг-терапію або розбір гардеробу... Кому чого хочеться", - порадила стилістка.

Нагадаємо, що стилістка Ганна Пономаренко нещодавно розповіла, яка річ точно буде актуальною завжди. Підходить кожному і в неї можна вбратися куди завгодно.