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Що подарувати: стиліст назвала найкращі подарунки для жінок на Новий рік

Новость на русском → Середа 23 грудня 2020 10:21
Що подарувати: стиліст назвала найкращі подарунки для жінок на Новий рік Найкращі подарунки до Нового року (pixabay.com/)
Автор: Тетяна Турчанікова

Український дизайнер Андре Тан вважає, що іноді не варто довіряти... власним смаком, щоб не зганьбитися на святі. Він дав конкретні приклади, як варто і як не варто одягатися на зустріч Нового року з колегами.

А ось що подарувати на свята? Вічне питання! Зазвичай роздуми закінчуються покупкою кружки і розчаруванням того, хто її отримав в сотий раз. Так що стиліст Анна Пономаренко назвала свої приклади кращих подарунків для жінок.

Що подарувати: стиліст назвала найкращі подарунки для жінок на Новий рікСписок для тих, хто ще нічого не купив, тому що любить все робити в останній момент.

  • "Книги. Я щиро переконана, що це відмінний подарунок. Мотиваційні, професійні, ілюстровані, загальноосвітні та мистецькі - вибирайте будь-які.
  • Косметика. Набір з кремом для рук і бальзамом для губ в красивій коробці - завжди гарна ідея. А ось гелі для душу, креми для обличчя і все те, що підбирається індивідуально, так собі варіант.
  • Аромат. Якщо ви знаєте, що людина хотіла саме цей, тоді вперед.
  • Прикраси. Аксесуари для різних характерів і способу життя, ювелірні та біжутерія, мінімалістичні прикраси зі срібла, прикраси з натуральними каменями, при бажанні, можна підібрати прикрасу на будь-який смак.
  • Набір наклейок. Мотиваційні написи для кожної дівчинки - якщо хочеться підняти настрій і потрібно зробити не подарунок, а просто милий знак уваги.
  • Подарунковий сертифікат. Наприклад, на шопінг-терапію або розбір гардеробу... Кому чого хочеться", - порадила стилістка.

Нагадаємо, що стилістка Ганна Пономаренко нещодавно розповіла, яка річ точно буде актуальною завжди. Підходить кожному і в неї можна вбратися куди завгодно.

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