Как подобрать летнюю обувь под одежду: стилист дала подсказки

Если вы любительница мини-юбок и платьев, то попробуйте сочетать их с обувью на низком ходу (например, с сандалиями на грубой подошве). Так будет создан правильный баланс между тяжелыми формами и лёгкостью открытых зон.





Вам повезло с идеальными ножками? Позвольте себе босоножки на среднем каблуке или на платформе, но в таком случае верх всегда выбирайте свободный и объемный.





В случае с юбкой или платьем в бельевом стиле, возможны следующие варианты:



1. Уйти в женственность и надеть классическую обувь на каблуке.

2. Уйти в контраст и выбрать трендовые модели на грубой толстой платформе, или кроссовки.



Можно взять на заметку обе этих опции и чередовать образы в зависимости от повода и задач.





Носите плиссированные юбки? Супер! Их можно дополнить, как босоножками на каблуке с тонкими перемычками, так и с кроссовками или мюлями.





В напарники к летнему хлопковому платью отлично подойдут греческие сандалии, эспадрильи или трендовая плетенная обувь. Можно наоборот поиграть на контрасте и добавить к лёгкому нежному платью сандалии на грубой подошве.





Прямую юбку дополняем элегантной обувью на каблуке: лодочками, мюли или босоножками. Есть и более дерзкое решение – кеды или сандалии на грубой подошве.



Иллюстративное фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)

Оценили, сколько крутых образов можно составить, используя даже самые базовые элементы гардероба?