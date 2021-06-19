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Как подобрать летнюю обувь под одежду: стилист дала подсказки

Автор: Марина Настевич

Для создания стильного образа важно не только правильно выбрать одежду, но и грамотно подобрать к ней обувь. Особенно актуален этот вопрос летом, когда так много разных вариантов.

Стилист Ольга Чистова в своем Instagram поделилась подсказками, как правильно подобрать летнюю обувь под одежду в своем гардеробе.

Если вы любительница мини-юбок и платьев, то попробуйте сочетать их с обувью на низком ходу (например, с сандалиями на грубой подошве). Так будет создан правильный баланс между тяжелыми формами и лёгкостью открытых зон.



Вам повезло с идеальными ножками? Позвольте себе босоножки на среднем каблуке или на платформе, но в таком случае верх всегда выбирайте свободный и объемный.



В случае с юбкой или платьем в бельевом стиле, возможны следующие варианты:

1. Уйти в женственность и надеть классическую обувь на каблуке.
2. Уйти в контраст и выбрать трендовые модели на грубой толстой платформе, или кроссовки.

Можно взять на заметку обе этих опции и чередовать образы в зависимости от повода и задач.



Носите плиссированные юбки? Супер! Их можно дополнить, как босоножками на каблуке с тонкими перемычками, так и с кроссовками или мюлями.



В напарники к летнему хлопковому платью отлично подойдут греческие сандалии, эспадрильи или трендовая плетенная обувь. Можно наоборот поиграть на контрасте и добавить к лёгкому нежному платью сандалии на грубой подошве.


Прямую юбку дополняем элегантной обувью на каблуке: лодочками, мюли или босоножками. Есть и более дерзкое решение – кеды или сандалии на грубой подошве.


Иллюстративное фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)

Оценили, сколько крутых образов можно составить, используя даже самые базовые элементы гардероба?

Напомним, что ранее стилист Ольга Чистова рассказала, с чем сочетать трендовые летние сумки.

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модастилист